انجام بیش از ۹۰ شیوه نامه بهداشتی در مراکز بهزیستی در دوران کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نفریه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در آیین واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه اکسیژن‌ساز به مراکز سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور گفت: با شروع کرونا در جهان با هشداری که دوستان وزارت بهداشت به ما دادند به سرعت کمیته بیماری های واگیردار تشکیل داد دو ماه قبل از ثبت اولین مورد مثبت کرونا در کشور ما اقدامات خود را آغاز کردیم.

وی ادامه داد: اولین بخشنامه برای کرونا در سازمان بهزیستی در تاریخ ۴ بهمن ماه بود که شامل ۶ دستورالعمل می شد. در طی بهمن ماه سه بخشنامه صادر شد و ۲۸ بهمن ماه سازمان بهزیستی داوطلبانه همه مراکزش را وارد قرنطینه خود خواسته کرد.

نفریه گفت: بیش از ۹۰ پروتکل و شیوه نامه بهداشتی از مراکز اقامتی تا مراکز روزانه و توانبخشی با همکاری وزارت بهداشت در این مدت انجام شد و همین مسئله هزینه های مراکز ما را زیاد کرد که از مراکز داخلی و بین المللی استمداد کمک کردیم. با توجه به حمایت دولت و بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام در مراکز اقدامات خوبی صورت گرفت. اولین سازمان بین المللی که کمک‌های خود را به ما ارزانی کرد صندوق ملل جمعیت متحد و بعد یونیسف بود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: میزان مرگ و میر در مراکز تحت پوشش بهزیستی به دلیل اقدامات پیشگیرانه نسبت به نرم جهانی و حتی نسبت به کشورهای جهان اول بسیار پایین تر و قابل تامل تر بود مثلاً اقدام برای آموزش از راه مجازی دور کودکان معلول توسط سازمان جهانی بهداشت در منطقه تقدیر شد.

نفریه افزود: در دوران کرونا، واکسیناسیون مراکز سالمندان در اولولیت قرار گرفت و تقریباً صد در صد مراکز بهزیستی واکسینه شدند. به طور متوسط همه مراکز ۸۰ درصد دوز اول و ۶۰ درصد دوز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند و در حال حاضر میزان ابتلا و مرگ و میر بسیار کم شده است.

وی در ادامه بیان کرد: ۸۰۰ دستگاه اکسیژن‌ساز بین ۱۸ استان بین مراکز نگهداری سالمندان از سراسر کشور توزیع شده و به محض رسیدن ۲۰۰ دستگاه باقیمانده، آنها نیز در ۱۳ استان توزیع خواهند شد. ۶ دستگاه که برای آیین افتتاح در محل بهزیستی نگهداری شده و بقیه دستگاه‌های اکسیژن ساز در مراکز مستقر شده است و این ۶ دستگاه نیز بعد از پایین مراسم بین مراکز توزیع خواهد شد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: اکنون بیش از یکهزار مرکز در کشور برای نگهداری سالمندان، معلولان و بیماران روان مزمن فعالیت دارند که بیش از ۳۵۰ مرکز برای سالمندان هستند. دستگاه‌های اکسیژن ساز پس از مراکز سالمندان بین مراکزی توزیع شده‌اند که جمعیت بیشتری سالمند دارند. دستگاه‌های اکسیژن‌ساز همین الان در حال بهره برداری است و امیدواریم بتوانیم خدمات خود را به گروه سالمندان در کشور توسعه دهیم.