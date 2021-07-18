آمار کودک آزاری و همسر آزاری در کرمان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: مسائل اجتماعی همان مسائل مردم است و بهزیستی برای این به وجود آمده است که راه و روش بهتر زیستن را برای مردم مهیا کند.

صادق زاده با بیان اینکه اگر مردم بهزیستی را همراهی نکنند هر چند که دولت این نهاد را حمایت کند، ناموفق خواهد بود، افزود: مردم برای افزایش کیفیت خدمات باید ما را همراهی کنند تا بهزیستی راه و روش بهتر زیستن را در قالب یک برنامه به آنها ارائه کند.

برخی دانشگاه‌ها به مسائل اجتماعی بی توجهی می‌کنند

وی با اشاره به اینکه مأموریت اصلی ما رسیدگی به سلامت اجتماعی است، اظهار کرد: همه مسئولان باید مسائل اجتماعی را هم در اقداماتشان در نظر بگیرد.

صادق زاده ادامه داد: دانشگاه‌هایی هستند که به مسائل اجتماعی بی توجهی می‌کنند، امکان ندارد یک اقدامی در جامعه داشته باشیم ولی نقش اجتماعی نداشته باشد.

وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی نیز باید در امور مالی مانند مسکن سازی و غیره مشارکت کنند، دانشگاه‌ها باید برنامه ریزی اجتماعی داشته باشند و در مردم این موضوع نهادینه بشود که مسائل اجتماعی مسائل خودآن است و باید در آن مداخله کنند.

۹۸ درصد مأموریت‌های بهزیستی به مردم واگذار شده است

وی گفت: ۹۸ درصد مأموریت‌های بهزیستی به مردم واگذار شده است و این کار برای این بوده است که به سلامت اجتماعی بیشتر بپردازیم. این کار باعث افزایش کیفیت خدمات چه از سوی سازمان و چه از سوی مردم شده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تاکید بر اینکه باید از موازی کاری‌ها جلوگیری کنیم، عنوان کرد: با افزایش ۵۲ درصدی مستمری‌ها و افزایش ۸۲ درصدی یارانه‌های مراکز وابسته به سازمان بهزیستی و ارائه اقدامات جدید توسط سازمان توانسته‌ایم بستر مناسبی برای بهتر زیستن افراد ایجاد کنیم.

صادق زاده همچنین در مورد افزایش آسیب‌های اجتماعی گفت: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی نو پدید، کاهش تاب آوری و افزایش خشونت در جامعه شده است که باید سازوکاری برای مقابله با آن تدوین کنیم.

افزایش آمار کودک آزاری و همسر آزاری در کرمان

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت آمار کودک آزاری و همسر آزاری در استان کرمان اظهار کرد: این آمار افزایش یافته است؛ متأسفانه اعتیاد، کودک آزاری، همسرآزاری و سالمند آزاری در رأس آسیب‌های اجتماعی قرار دارد و بیشترین آمار تماس با اورژانس اجتماعی مربوط به این مسائل است.

صادق زاده بیان کرد: بیشترین فراوانی کودک آزاری و همسرآزاری در استان کرمان مربوط به شهرستان‌های شرقی و جنوبی است که منشأ بیشتر کودک آزاری‌ها، همسر آزاری و حتی سالمند آزاری‌ها اعتیاد و بعد از آن طلاق است.

با حذف غربالگری به شدت مخالف هستیم

مدیرکل بهزیستی استان کرمان همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد تبعات حذف غربالگری توضیح داد: درست است که غربالگری عملی پر ریسک و پر هزینه برای زوجین است ولی به طور متوسط ماهانه ۳۰ میلیون تومان صرف نگهداری از یک معلول می‌شود و کل خانواده را درگیر مسائل خود می‌کند که باعث کاهش آرامش روانی افراد می‌شود. ما با حذف غربالگری که باعث جلوگیری از افزایش تعداد معلولین در جامعه می‌شد به شدت مخالف هستیم.

صادق زاده همچنین افزود: سازمان بهزیستی استان کرمان بدون اغراق به اندازه کل کشور با تمامی مسئولانی که در مورد حذف غربالگری تأثیر دارند مکاتبه کرده است و سفت و سخت پای مخالفت خود ایستاد ولی در مجلس جملات مارا با تحریف بیان کردند و در جواب به ما گفتند که این قانون باعث کاهش ازدواج و کاهش فرزندآوری می‌شود. ما متوقف نشدیم و باز هم مکاتبه کردیم که برای آن هم برنامه داریم و به زوجین آموزش‌های لازم را می‌دهیم ولی کسی به حرف‌های ما توجهی نکرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل کلیپ‌هایی را با صحبت‌های متخصصین ژنتیک، پزشکان اجتماعی و مسئولین عالی رتبه استان در رابطه با غربالگری و تبعات حذف آن تهیه و در فضای مجازی منتشر کردیم.

جمع آوری ۳ هزار معتاد متجاهر در کرمان

صادق زاده گفت: در رابطه با ناباروری، سازمان بهزیستی مسئولیتی ندارد ولی اگر خانواده‌ای باشد که شرایط مالی نداشته باشد و بتوان با درمان ناباروری آنها را معالجه کرد بی شک در حد توانمان به آنها کمک خواهیم کرد.

وی همچنین در رابطه با واگذاری فرزند به زوجین متقاضی عنوان کرد: علت اینکه خانواده‌های زیادی در صف قبول فرزندخواندگی هستند این است هم خانواده‌های متقاضی و هم کودکانی که قرار است به آنها واگذار شوند باید مورد بررسی مددکار بهزیستی و حوزه قضائی قرار بگیرند. در صورت تائید، کودک به آنها واگذار می‌شود و چون می‌خواهیم کودکی را تا آخر عمر به خانواده‌ای بسپاریم شرایط خیلی زیادی را در نظر می‌گیریم.

صادق زاده همچنین در مورد جمع آوری معتادان متجاهر عنوان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳ هزار معتاد متجاهر با دستور قضائی جمع آوری شدند که برای آنها اعتباری حدود پنج و نیم میلیارد تومان هزینه کردیم.

وی ادامه داد: با تعاملاتی که انجام دادیم طول درمان آنها با تصمیم گیری تیم ترخیص بهزیستی متفاوت شده است و در نهایت با تائید مددکار بهزیستی و بعد از آن حکم قضائی رها سازی می‌شوند.