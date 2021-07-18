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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۹

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۲۲۱۸۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۲۱۸۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹۵ نفر دیگر فوت شدند

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد و بر همین اساس، ۱۹۵ نفر دیگر به تعداد فوتی های کرونا افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۲ هزار و ۱۸۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۱۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به سه میلیون و ۵۲۳ هزار و ۲۶۳ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۷ هزار و ۱۶۱ نفر رسید.

تا کنون سه میلیون ۱۳۵ هزار و ۶۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

چهار هزار و ۳۰۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۹۸۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۶۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۶۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۳ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کد مطلب 5260632

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