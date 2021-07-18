مجوز هیچ یک از آثار منتشرشده نشر سایان لغو نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر در پی اعلام خبر لغو آثار جعفر شیرعلی‌نیا از سوی وزارت ارشاد دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

در توضیح این اطلاعیه آمده است: «مجوز هیچ یک از آثار منتشر شده مربوط به تاریخ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی که نشر سایان چاپ و منتشر کرده، لغو نشده است.این اداره با اظهار تعجب از نشر ادعای ابلاغ رسمی لغو مجوز ، انتظار دارد ناشر محترم خبر نادرست مورد اشاره را اصلاح کند.همچنین این خبر در حالی منتشر می شود که یکی از همین کتاب های مورد اشاره، روز گذشته اعلام وصول شده است.»

روز گذشته جعفر شیرعلی‌نیا با انتشار متنی در کانال شخصی‌اش نوشت: «حدود ده روز پیش از دفتر رئیس جدید قوه‌ی قضائیه تماس گرفتند و گفتند که جناب اژه‌ای می‌خواهند از نقد و نظرات من به عنوان تاریخ‌نگار در مسائل کشور استفاده کنند و نظراتی را که برایشان می‌فرستم، شخص رئیس قوه می‌خواند. امروز از وزارت ارشاد به مدیر انتشارات سایان گفته‌اند کتاب‌های شیرعلی‌نیا را تجدید چاپ نکنید؛ مجوزها لغو شده است. به راستی این معادلات را چه کسی می‌تواند حل کند؟ امیدوارم جناب اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضائیه، و جناب صالحی، وزیر ارشاد، بتوانند.»