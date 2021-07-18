بدهی ۴۸۷ میلیارد تومانی راه آهن به شرکت پخش تسویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت در خصوص تسویه بدهیهای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با طلب راه آهن از محل صرفهجویی در مصرف سوخت را به وزرای راه، نفت، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بر اساس مصوبه دولت، بدهی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۴۸۷ میلیارد تومان به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹، تسویه و شرکتهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلفاند تسویه مندرج در تصویب نامه هیئت وزیران را حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ خود اعمال کنند.
این مصوبه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بوده و در راستای تسویه بدهی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران بابت بهای سوخت دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از یک سو و تهاتر آن با بدهی شرکت راه آهن بابت سوخت مصرفی لکوموتیوها بوده است.
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