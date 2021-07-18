۴۵۰ میلیارد تومان پول قمار و شرط بندی در مازندران مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد با اشاره به احضار ۱۶۸ نفر در حوزه فعالیت در سایت‌های شرط بندی طی ۳ ماهه نخست سال جاری از مسدود شدن ۴۸۵ عدد کارت بانکی با گردش حساب میلیاردی خبر داد.

سرهنگ خورشاد افزود: در استان مازندران به منظور برخورد منسجم و جدی با گردانندگان و مدیران سایت‌های شرط بندی آنلاین که اقدام به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کرده و پول شویی می‌کنند تشدید شده است.

وی ادامه داد: کارشناسان این پلیس با تلاش‌های شبانه روزی طی ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ توانستند ۱۶۸ نفر متهم که در کشور در حوزه سایت‌های شرط بندی فعالیت داشتند را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی به پلیس فتا احضار کنند.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی تحقیقات، کارشناسنان پلیس فتا پس انجام تحقیقات تکمیلی توانستند ۴۸۵ عدد کارت بانکی با گردش حساب تقریبی ۴۵۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مسدود کنند.