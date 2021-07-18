چراغ مزرعه ۴۳ میلیاردی ماینرها خاموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سرهنگ داود عبدالمالکی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه مالک یک گلخانه در اطراف «بوئین زهرا» اقدام به استفاده غیر قانونی از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان«بوئین زهرا» قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی به همراه نماینده ادارات صمت و برق شهرستان به محل شناسایی شده اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه در بازرسی از این گلخانه ۴۳۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ عبدالمالکی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش ریالی ماینرهای کشف شده ۴۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین اذعان داشت: استفاده از دستگاه‌های ماینر به منظور استخراج و تولید ارز دیجیتال مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره برق است و پلیس با کسانی که بدون مجوز قانونی اقدام به این کار کنند برابر قانون برخورد خواهد کرد.