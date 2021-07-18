امداد رسانی ۳۰ نفر ناجی هلال احمر فارس به گرفتار شدگان سیل اخیر

حسین درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح گزارشی از روند عملیات امدادی سیل و آب‌گرفتگی معابر در استان فارس اظهار کرد: بدلیل بارش‌های تابستانه و جاری شدن سیلاب، سه شهرستان زرین دشت، خنج و داراب با سیل و آبگرفتگی معابر مواجه شدند.

وی تاکید کرد: در همین مدت امدادگران جمعیت هلال احمر استان فارس مثل همیشه و به صورت خودجوش در قالب خدمات عام المنفعه و کمک‌های انسان دوستانه خدمات شبانه روزی در شهر، روستا و مناطق عشایرنشین استان فارس ارائه کرده اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس با بیان اینکه شش تیم عملیاتی امدادی در مدت اخیر به کارگرفته شده اند، اظهار کرد: کلیه تیم‌های عملیاتی و امداد و نجات استان فارس برای مقابله حوادث احتمالی ناشی از وقوع سیلاب در استان به صورت آماده باش هستند.

درویشی ادامه داد: در راستای کاهش آلام حادثه دیده گاه سیل اخیر از سوی جمعیت هلال احمر استان فارس اقلام غذایی و زیستی در بین حادثه دیدگان متأثر از سیل و آبگرفتگی در شهرستان خنج توزیع شده است.

او همچنین با اشاره به امدادرسانی به عشایر محصور شده در سیل و آبگرفتگی شهرستان داراب نیز اظهار کرد: در این عملیات از یک تیم تخصصی جهت امدادرسانی به این افراد استفاده شد.