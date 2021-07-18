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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۳

مدیر عامل هلال احمر فارس خبر داد؛

امداد رسانی ۳۰ نفر ناجی هلال احمر فارس به گرفتار شدگان سیل اخیر

امداد رسانی ۳۰ نفر ناجی هلال احمر فارس به گرفتار شدگان سیل اخیر

شیراز - مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس از تلاش و امداد رسانی ۳۰ نفر از ناجیان سرخ پوش هلال احمر این استان به گرفتار شدگان در سیل اخیر در فارس خبر داد.

حسین درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح گزارشی از روند عملیات امدادی سیل و آب‌گرفتگی معابر در استان فارس اظهار کرد: بدلیل بارش‌های تابستانه و جاری شدن سیلاب، سه شهرستان زرین دشت، خنج و داراب با سیل و آبگرفتگی معابر مواجه شدند.

وی تاکید کرد: در همین مدت امدادگران جمعیت هلال احمر استان فارس مثل همیشه و به صورت خودجوش در قالب خدمات عام المنفعه و کمک‌های انسان دوستانه خدمات شبانه روزی در شهر، روستا و مناطق عشایرنشین استان فارس ارائه کرده اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس با بیان اینکه شش تیم عملیاتی امدادی در مدت اخیر به کارگرفته شده اند، اظهار کرد: کلیه تیم‌های عملیاتی و امداد و نجات استان فارس برای مقابله حوادث احتمالی ناشی از وقوع سیلاب در استان به صورت آماده باش هستند.

درویشی ادامه داد: در راستای کاهش آلام حادثه دیده گاه سیل اخیر از سوی جمعیت هلال احمر استان فارس اقلام غذایی و زیستی در بین حادثه دیدگان متأثر از سیل و آبگرفتگی در شهرستان خنج توزیع شده است.

او همچنین با اشاره به امدادرسانی به عشایر محصور شده در سیل و آبگرفتگی شهرستان داراب نیز اظهار کرد: در این عملیات از یک تیم تخصصی جهت امدادرسانی به این افراد استفاده شد.

کد مطلب 5260715

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