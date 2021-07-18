کلاسهای ارشد و دکتری حضوری و کارشناسی غیرحضوری برگزار می شود

به‌گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی در حاشیه اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی با اشاره به واکسیناسیون دانشجویان گفت: در صورتی که امکانات واکسیناسیون فراهم شود، امیدواریم که در مردادماه همان‌طور که قبلاً قول داده بودند، این قضیه اجرایی شود.

وی ادامه داد: به‌هرحال ما منتظر هستیم تا شرایط برای این کار در وزارت بهداشت آماده شود و این اتفاق بیفتاد.

وزیر علوم در پاسخ به این سوال که پایان واکسیناسیون دانشگاهیان مهر ماه است افزود: زمان‌بندی آن دست ما نیست اما انتظار داریم حداقل اساتید، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا مهر ماه واکسینه شوند تا بتوانند حضوری در دانشگاه حضور یابند و واکسیناسیون گروه بعدی هم در نهایت تا نیمسال دوم انجام شود.

غلامی درباره اینکه آیا کلاس‌های درسی در سال تحصیلی جدید حضوری برگزار می‌شود و یا اینکه هنوز دانشگاه‌ها آمادگی ندارند گفت: برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی اگر واکسیناسیون انجام شود، کلاس‌ها را حضوری برگزار می‌کنیم و برای دانشجویان کارشناسی و پایین‌تر پیش بینی ما این است که احتمال برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری خیلی کم است.