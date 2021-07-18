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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۳

وزیر علوم:

کلاسهای ارشد و دکتری حضوری و کارشناسی غیرحضوری برگزار می شود

کلاسهای ارشد و دکتری حضوری و کارشناسی غیرحضوری برگزار می شود

وزیر علوم گفت: در صورت انجام واکسیناسیون، کلاس های درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری و در مقاطع کارشناسی و پایین تر غیرحضوری برگزار می شود.

به‌گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی در حاشیه اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی با اشاره به واکسیناسیون دانشجویان گفت: در صورتی که امکانات واکسیناسیون فراهم شود، امیدواریم که در مردادماه همان‌طور که قبلاً قول داده بودند، این قضیه اجرایی شود.

وی ادامه داد: به‌هرحال ما منتظر هستیم تا شرایط برای این کار در وزارت بهداشت آماده شود و این اتفاق بیفتاد.

وزیر علوم در پاسخ به این سوال که پایان واکسیناسیون دانشگاهیان مهر ماه است افزود: زمان‌بندی آن دست ما نیست اما انتظار داریم حداقل اساتید، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا مهر ماه واکسینه شوند تا بتوانند حضوری در دانشگاه حضور یابند و واکسیناسیون گروه بعدی هم در نهایت تا نیمسال دوم انجام شود.

غلامی درباره اینکه آیا کلاس‌های درسی در سال تحصیلی جدید حضوری برگزار می‌شود و یا اینکه هنوز دانشگاه‌ها آمادگی ندارند گفت: برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی اگر واکسیناسیون انجام شود، کلاس‌ها را حضوری برگزار می‌کنیم و برای دانشجویان کارشناسی و پایین‌تر پیش بینی ما این است که احتمال برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری خیلی کم است.

کد مطلب 5260754
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 1
      پاسخ
      تا تمام مردم واکسیناسیون نشوند، باز شدن درب مدارس و دانشگاهها، کاری بسیار اشتباست. در ضمن، با تلاش اساتید دانشگاه و معلمان و همچنین والدین محترم، هرگز آموزش دانش آموزان و دانشجویان تعطیل نشده است. در آموزش مجازی، دانش آموزان و دانشجویان تعلیم و تربیت را در کنار خانوده ها از معلمان و اساتید محترم فرا
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 1
      پاسخ
      با اینکار، جان استادان فرهیخته و باسواد و همچنین دانشجویان را به خطر نیندازید. صبر کنید و از ترم دوم سال تحصیلی جدید که همه مردم واکسن زدند، کلاسها را حضوری کنید. صبر داشته باشید. که با صبر کارها درست میشود.

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