۱۲ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند/۲۱۳ نفر در «آی سی یو»

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرسول همتی با اعلام جان باختن ۱۲ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون را چهار هزار و ۹۶۰ نفر عنوان کرد.

او اظهار کرد: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و ۲۴ هزار و ۷۲۵ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۲۹۶ هزار و ۵۸۴ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۱۲۰ هزار و ۵۱۰ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۲۰ هزار و ۴۳۹ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۳۱۷ هزار و ۲۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

این مقام مسؤول در دانشگاه با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۶۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس در سطح بیمارستان‌های استان بستری شدند، مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را دو هزار و ۱۵۸ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۲۱۳ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

دکتر همتی معاون بهداشت دانشگاه همچنین از بهبودی ۲۸۱ هزار و ۹۳۲ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

او با اشاره به تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌های مرجع کووید ۱۹ دانشگاه، از همکاری ویژه بیمارستان‌های خصوصی برای پذیرش این بیماران خبر داد.

معاون بهداشت دانشگاه اظهار کرد: تاکنون ۵۴۳ هزار و ۱۰۳ دوز واکسن علیه بیماری کووید ۱۹ به مردم استان فارس تزریق شده است که امیدواریم با توزیع محموله جدید واکسن، از چند روز آینده بتوانیم واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۵۵ سال انجام دهیم.

این مقام مسؤول در دانشگاه با بیان اینکه سن ابتلاء و مرگ ناشی از کرونا ویروس در حال کاهش است، به طوری که بیشتر مبتلایان و جان باختگان ناشی از این بیماری را افراد زیر ۵۰ سال تشکیل می‌دهند، تاکید کرد: جوانان ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در برابر کرونا ویروس، با مشاهده هر گونه علائم مشکوک به این بیماری، بلافاصله به پزشک مراجعه کنند تا از حاد شدن وضعیت بالینی خود جلوگیری کنند.