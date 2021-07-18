روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شبکه ملی رشد بازدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به بررسی الگوی برنامه درسی کووید ۱۹ پرداخت.

در ابتدای این جلسه، حسن ملکی رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر لزوم همکاری و همدلی بخش‌های مختلف سازمان تاکید کرد و گفت: ارتباط و هم افزایی در بین اجزای مختلف سازمان یک ضرورت است اما در مورد زیرساخت نیز باید معاونت مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند تا با شروع سال تحصیلی و افزایش بازدیدها و کاربران، بتوانیم پاسخگو باشیم.

وی خواستار ارایه الگو و مدل مشخص در مواجهه با کرونا در سال تحصیلی جاری شد و یادآور شد: باید رویکرد خود را در مواجهه با این امر مشخص کنیم.

وی ادامه داد: منظور من از رویکرد این است که مبنا را بر فعالیت در فضای مجازی قرار دهیم یعنی فضای تصمیم گیری آموزش الکترونیک است و ما باید در آن ادبیات خود را قرار دهیم و هر سخنی در آن جغرافیا باید معنا بدهد. در این مسیر سوالات متعددی وجود دارد و یکی از آنها این است که آیا آنجا نیز ما می‌خواهیم متن محور و بر مبنای کتاب پیش برویم؟ رویکرد ما متن محور یا فعالیت محور است و یا اینکه ترکیبی از این دو را در مسیر دنبال خواهیم کرد؟

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: باید امسال در فضای آموزش الکترونیک حرف‌هایی متناسب با آن فضا داشته باشیم. سوال دیگر این است که عناصر برنامه درسی که در این الگوی مورد نظر وجود دارند، باید پرداخته شوند، چیست؟ و شامل چه مواردی هستند؟ باید در الگوی پیش رو تکلیف عناصر مختلف نظیر هدف، محیط و … را مشخص کنیم.

ملکی تاکید کرد: باید بدانیم روش‌ها، ارزشیابی و … در این فضا چگونه است و باید بدانیم که منظور از محیط یادگیری در این نوع از آموزش چیست؟ مهمترین مساله در این نقطه محیط اجتماعی است. در ادامه نیز باید نقش معلم در این فضا فکر شده و مشخص باشد زیرا معلم یک نقش یادگیری و تربیتی با کودک و نقش ارتباطی با والدین دارد. نقش خانواده نیز باید مشخص شود لذا اگر این الگوها مشخص شود. بدیهی است که الگو باید کاربردی و قابل فهم باشد تا بتوانیم آن را اشاعه دهیم و به والدین و معلمان ارائه کنیم.

ابلاغ شیوه نامه ویرایش

وی به شیوه نامه ویرایش اشاره کرد و گفت: شیوه نامه ویرایش ابلاغ شده است، بنابراین تقاضا دارم که این بحث را چه در کتاب‌های درسی و چه مجلات رشد، و همه تولیدات از هم اکنون آغاز کنید. در این شیوه نامه، زحمات بسیاری صرف شده و متخصصان متعددی در جلسات پی در پی، بر روی آن کار کرده‌اند؛ همچنین فرهنگستان زبان و اساتید متعدد بر روی این شیوه نامه نظارت داشتند، بنابراین اجرای آن ضروری است و لازم است که کار دیده شود. این دیده شدن نیز نیازمند تاکید بر اجراست تا خدایی نکرده کار به آرشیو نرود.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: زنده ماندن یک ابلاغ نیازمند اجرای آن است لذا کتاب های درسی ۱۴۰۱ ما، و مجلات رشد و سایر تولیدات با این شیوه نامه باید ویرایش شوند. برنامه ویژه مدرسه ملقب به طرح «بوم» باید توسط مدیران مربوطه دنبال شود و جزء برنامه‌های اصلی خود دفاتر تالیف باشد.

ملکی خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های شبکه ملی رشد، مساله مهمی است و نیاز به یک مراقبت بالینی دارد که باید توسط بخش‌های مربوطه دنبال شود.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خاطر نشان کرد: نکته اصلی ما این است که برای شرایط عدم حضور دانش آموزان در مدرسه، یک برنامه درسی ارائه کنیم تا به صورت الکترونیکی قابل استفاده باشد اما در طراحی باید به این امر توجه داشته باشیم که امکان حضور دانش آموزان طی دو یا سه روز در هفته نیز وجود دارد.

ملکی افزود: در این مسیر باید مراقب باشیم که صرفاً متن مکتوب را محور قرار ندهیم زیرا در این صورت فضا الکترونیک نیست و باید آموزش درسی الکترونیک تولید کنیم. در این مسیر می‌توانیم از اساتید پیشکسوت در این عرصه که تخصص دارند، مشورت دریافت کنیم تا کار بهتر و علمی‌تری ارایه کنیم.

وی ادامه داد: این مسیر باید برای برنامه درسی الکترونیکی، مفاهیم، مهارت‌ها و ارزش‌ها و نگرش‌های اساسی را محور قرار دهیم و الگوی برنامه درسی را برمحوریت این سه عنصر تنظیم کنیم.بسیارخوب است که با کارشناسان استانی نیز به طرح مساله بپردازیم و از نظرات آنان نیز استفاده کنیم.

آماده کردن یک سرور پشتیبان

محمد علوی تبار معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان نیز درباره زیرساخت شبکه ملی رشد، گفت: سه سناریو را برای شبکه رشد در نظر گرفته‌ایم که در حال دنبال کردن آن هستیم. در نخستین سناریو و بر مبنای تجربه‌ای که وزارتخانه در ارتباط با شبکه شاد داشت، کار را دنبال کردیم تا کمترین آسیب داشته باشیم لذا ما یک سرور پشتیبان را آماده کرده‌ایم تا اگر زمانی مشکلی پیش آمد، اطلاعات پشتیبان را داشته باشیم.

وی افزود: دو سناریو نیز برای بحث زیرساخت در نظر گرفته شده است که یکی ارتباط با زیرساخت کشور است زیرا کار کردن با برخی از شرکت‌ها، محدودیت‌هایی دارد. بحث دوم نیز رایگان بودن محتوا برای دانش آموزان است که ما در حال مکاتبه با شرکت مخابرات و بخش‌های مربوطه در راستای اجرای آن هستیم.

بازدید یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شبکه رشد

محمد ابراهیم محمدی مدیرکل انتشارات و فناوری آموزشی نیز در این جلسه، گفت: هم اکنون، ما روزانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بازدید از شبکه ملی رشد داریم که بخشی از آن به خاطر کتاب الکترونیک است.

وی افزود: بحث اصلی این است که اگر در ابتدای مهر، سه هزار و ۵۰۰ محتوا بارگذاری شد و دانش آموزان کتاب را درخواست کردند، آیا برای مراجعه بالای بازدیدکنندگان، آمادگی داریم؟ در این مسیر، بخش مهمی از محتواهای دوره‌های مختلف تحصیلی انجام شده است و باید برای نیمه شهریور ماه که کتاب‌ها توزیع می شوند، برای این امر، آمادگی داشته باشیم.

حسین سوزنچی مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب‌های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری به ارائه گزارشی درباره اقدامات انجام شده در حوزه برنامه کووید ۱۹ را ارائه کرد و گفت: اگر قرار باشد که برنامه درسی متفاوت از گذشته اجرا شود، باید چند وجه مشخص داشته باشد. یکی بحث عدالت آموزشی است که باید به آن در این دوره بپردازیم و افرادی را مد نظر قرار دهیم که امکان استفاده از نرم افزارها را نداریم، چگونه آموزش ببینند. مرور آنچه که در دنیا انجام شده، به ما نشان می‌دهد که باید بحث سلامت و لطمه‌هایی است که در فضای مجازی ایجاد شده است را جدی بگیریم و به آسیب‌های روحی و روانی دانش آموزان را در بخش‌های مختلف ببینیم.