رشد ۱۲ برابری تولید خاویار طی هفت سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نبی الله خون میرزایی گفت: میزان تولید خاویار در سال ۹۲ کمتر از یک تن بوده و در سال ۹۹ به بیش از ۱۲ تن رسیده و این یعنی رشد ۱۲ برابری تولید خاویار ظرف هفت سال. همچنین تولید گوشت ماهیان خاویاری که در سال ۹۲ حدود ۶۰۰ تن بود در سال ۹۹ به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

وی گفت: برنامه توسعه و رشد صنعت پرورش ماهیان خاویاری یکی از دستور کارهای جدی سازمان شیلات کشور در سراسر پهنه سرزمینی است.

رئیس سازمان شیلات کشور افزود: پس از توافق با کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر مأموریت صید تجاری ماهیان خاویاری صنعت پرورش این ماهیان در کشور روند پرشتابی را در پیش گرفته است.

خون میرزایی ادامه داد: در سال‌های اخیر در مقاطعی پرورش ماهیان خاویاری در قفس تجربه شد که این فعالیت در دریا صورت می‌گیرد و بنا داریم این فعالیت را گسترش دهیم.

وی گفت: خاویار تولید ایران، بهترین و گران‌ترین خاویار جهان است و با توجه به قیمت بالا و ارزآوری یک محصول صادراتی بازار پسند محسوب می‌شود.

رئیس سازمان شیلات کشور افزود: در حال حاضر بیش از ۱۷۵ مزرعه فعال در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در ۲۱ استان کشور وجود دارد که امیدواریم با توسعه پرورش این دست ماهیان بتوانیم صادرات و ارزآوری محصول را متناسب با گسترش تولید در استان‌های کشور افزایش دهیم.

خون میرزایی گفت: در حال حاضر تقریباً نیمی از خاویار تولیدی در کشور صادر می‌شود و نیمی دیگر در داخل کشور مصرف می‌شود که کف قیمت خاویار فیل ماهی حدود ۸۰۰ دلار است که قیمت این محصول با ارائه در بسته بندی‌های مناسب به حدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ دلار هم می‌رسد.