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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۲۴

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان:

جوان ۲۰ ساله در کانال آب جی شیر غرق شد

جوان ۲۰ ساله در کانال آب جی شیر غرق شد

اصفهان – سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از غرق شدن جوان ۲۰ ساله در کانال آب جی شیر اصفهان خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه غرق شدگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۵ و ۲۵ دقیقه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در کانال آب جی شیر در محدوده خوراسگان افتاده بود، گفت: متأسفانه قبل از رسیدن نیروهای امدادی جوان ۲۰ ساله حادثه دیده فوت شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: نیروهای اعزامی به محل این حادثه از ایستگاه شماره ۱۵ در محل حادثه حضور یافتند.

وی به همشهریان توصیه کرد با توجه به گرم شدن هوا و میل شهروندان به شنا بیشتر مراقب خود باشند و در مکان‌های غیر ایمن اقدام به شنا نکنند.

کد مطلب 5260854

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