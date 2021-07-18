جوان ۲۰ ساله در کانال آب جی شیر غرق شد

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه غرق شدگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۵ و ۲۵ دقیقه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در کانال آب جی شیر در محدوده خوراسگان افتاده بود، گفت: متأسفانه قبل از رسیدن نیروهای امدادی جوان ۲۰ ساله حادثه دیده فوت شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: نیروهای اعزامی به محل این حادثه از ایستگاه شماره ۱۵ در محل حادثه حضور یافتند.

وی به همشهریان توصیه کرد با توجه به گرم شدن هوا و میل شهروندان به شنا بیشتر مراقب خود باشند و در مکان‌های غیر ایمن اقدام به شنا نکنند.