جوان ۲۰ ساله در کانال آب جی شیر غرق شد

فرهاد کاوه آهنگران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه غرق شدگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۵ و ۲۵ دقیقه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.
وی با بیان اینکه این حادثه در کانال آب جی شیر در محدوده خوراسگان افتاده بود، گفت: متأسفانه قبل از رسیدن نیروهای امدادی جوان ۲۰ ساله حادثه دیده فوت شده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: نیروهای اعزامی به محل این حادثه از ایستگاه شماره ۱۵ در محل حادثه حضور یافتند.
وی به همشهریان توصیه کرد با توجه به گرم شدن هوا و میل شهروندان به شنا بیشتر مراقب خود باشند و در مکانهای غیر ایمن اقدام به شنا نکنند.
نظر شما