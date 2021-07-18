به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی امروز یکشنبه اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی به منظور برخورد قاطع با هرگونه هنجار شکنی در ۴۸ ساعت گذشته طی ۲ مرحله در سطح شهرستان خرم آباد اجرا شد.

وی گفت: پس از برنامه ریزی های صورت گرفته و انجام اقدامات پلیسی مأموران انتظامی شهرستان موفق به شناسایی و دستگیری ۲۵ نفر سارق شدند که پس از انجام تحقیقات تخصصی به ۴۳ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد افزود: تعداد ۷۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و اعمال قانون شد، همچنین در راستای همین طرح تعداد ۳۶ نفر معتاد متجاهر نیز از سطح محلات جمع آوری و تحویل کمپ‌های مجاز شد.

سرهنگ دولتشاهی ادامه داد: همکاران موفق به دستگیری تعداد ۸ نفر از افراد تحت تعقیب دستگاه قضائی و مراجع انتظامی، کشف ۷ قبضه سلاح شکاری و جنگی و ۹ دستگاه ماینر شدند.

وی تصریح کرد: پلیس با اشرافیت و رصد دقیق هرگز اجازه عرض اندام و جولان به افراد تبهکار نخواهد داد.

فرمانده انتظامی خرم آباد ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند تا بلافاصله اقدام لازم به عمل آید.