اعمال ممنوعیت تردد در شرق استان تهران از ۲۹ تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: تردد خودروهای غیر بومی در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران از ساعت ۱۲ ظهر سه شنبه ۲۹ تیرماه تا ۷ صبح روز دوشنبه ۴ مرداد ممنوع است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: بر این اساس از خروج تمامی خودروهایی که پلاک استان تهران دارند، از این استان ممانعت می شود و همچنین جلوی ورود خودروهای با پلاک غیربومی به استان تهران نیز گرفته خواهد شد و این خودروها به سمت مبداء بازگردانده می‌شوند.

وی در خصوص مجوزهای تردد صادر شده برای ورود و خروج از استان تهران نیز گفت: مجوزهای تردد صادره شده دارای تاریخ، در اجرای این طرح فاقد اعتبار بوده و مقرر شده تا هیچ مجوز جدیدی برای خودروها صادر نشود.