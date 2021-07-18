به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «طارق سلمی» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره اقداماتش در مسجدالاقصی هشدار داد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این زمینه گفت: رژیم صهیونیستی با تعرضات و حملات اخیر خود به مسجدالاقصی تلاش دارد خود را به عنوان طرف پیروز در قدس اشغالی جلوه دهد.

طارق سلمی در ادامه یادآور شد: صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهند. واقعیت این است که گروه‌های مقاومت فلسطین حوادث مسجدالاقصی را از نزدیک دنبال می‌کنند و با قدرت به حملات و تعرضات آنها پاسخ خواهند داد.

وی افزود: مقاومت می‌تواند در زمان و مکان مناسب به رژیم صهیونیستی که در واقع مسئول تشدید اوضاع در قدس اشغالی است، واکنش نشان دهد. مقاومت، نتانیاهو را ساقط کرد و امروز نیز قادر است تا دیگر ژنرال‌های رژیم صهیونیستی را ساقط نماید.