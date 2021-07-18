بازسازی مسکن ناایمن روستاهای خوزستان/ ابلاغ وام یک میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود انصاریان ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حوزه کاری نسبتاً وسیع و جامعه هدف آن نیز به طور عمومی خانواده‌های ضعیف و قشر کم‌درآمد ساکن در روستاهاست، اظهار کرد: طرحی در خوزستان با تأخیر نسبت به دیگر نقاط کشور مسکن محرومان آغاز شده که بر اساس تفاهم‌نامه‌های کمیته امداد و بهزیستی اجرا و تسهیلات آن برای افراد محرومی که تحت پوشش این دو نهاد نیستند، در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات یک میلیارد ریالی با کارمزد پنج درصد و ضمانت‌نامه سفته زنجیره‌ای و ۳۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض ادامه داد: در خوزستان پنج هزار واحد سهمیه وجود دارد که دو هزار واحد آن را به تکمیل منازل آسیب‌دیده از زلزله مسجدسلیمان اختصاص و سه هزار واحد دیگر را میان شهرستان‌ها تقسیم شدند تا کسانی که فاقد مسکن یا فاقد مسکن مناسب هستند، بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به ابلاغ‌نامه این تسهیلات به فرمانداری‌ها برای اطلاع‌رسانی از طریق دهیاری‌ها تصریح کرد: این تسهیلات در نظر گرفته شده تا اهالی روستایی یک مسکن حداقلی را با شرایط مناسب بسازند و در آن سکونت داشته باشند؛ همچنین به همه مدیران شهرستانی تأکید شده تا با حضور در روستاها و بررسی کارشناسی افراد بد مسکن را شناسایی و به آنها پیشنهاد دهند تا از این فرصت استفاده کنند.

انصاریان با اشاره به اینکه استان خوزستان محرومیت در بخش‌های مختلف دارد، اضافه کرد: یکی از این بخش‌ها وجود مسکن نامناسب یا ناایمن در شهرهای کوچک و روستایی است که امید می‌رود از محل اعتبار طرح ویژه مقاوم‌سازی مسکن روستایی یا طرح‌های مشابه مثل مسکن محرومان بتوان این واحدها را مقاوم‌سازی و در مقابل بلایای طبیعی ایمن کرد تا در مقابل سیل یا زلزله جان مردم حفظ شود.

وی یادآور شد: مردم برخی مناطق خوزستان هنوز در خانه‌های خشکه‌چینی زندگی می‌کنند که بیشتر در بخش شمالی و کوهپایه‌ای استان هستند؛ همچنین در مناطق جنوبی نیز بلوک خشک‌روی هم چیده و در آن مسکن زندگی می‌کنند که بر اثر سیل یا زلزله تخریب می‌شود.

بازسازی ۱۵۰۰ مسکن آسیب دیده از زلزله

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان خبر داد: حدود ۲۶۰ هزار واحد مسکونی روستایی در این استان وجود دارد که تاکنون نزدیک ۶۷ هزار واحد آن ایمن‌سازی شدند اما آمار دقیقی از واحدهای ناایمن یا خشکه‌چین در سرشماری‌ها نداریم چون تعداد واحد مسکونی روستایی سرشماری می‌شود؛ البته با توجه به شناختی که از مناطق مختلف داریم نیمی از این واحدها ناایمن هستند که از آن جمله می‌توان به بخش‌های سردشت و شهیون الوار گرمسیری، بخش هتی لالی، اندیکا، بخش گلگیر مسجدسلیمان، بخش سوسن ایذه، دهدز، بخش صیدون باغملک و بخش‌های تشان و زیدون بهبهان اشاره کرد.

انصاریان بیان کرد: بیشترین اعتبار و سهمیه این تسهیلات ابلاغی برای مناطق محروم اختصاص یافته است و چنانچه همه آن جذب شود برای متقاضیان بعدی نیز با هماهنگی بنیاد مسکن کشور اعتبار بیشتری جذب خواهد شد؛ در حال حاضر ساکنان روستایی می‌توانند یک مسکن حداقلی را با این تسهیلات بسازند و بعد در طرح توسعه نسبت به افزایش مساحت یا بهبود دیگر بخش‌های مسکن خود اقدام کنند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه بین بنیاد، استانداری خوزستان و سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت این تسهیلات گفت: به صورت همزمان طرح بازسازی بافت فرسوده برای یک هزار واحد مسکونی در مسجدسلیمان در حال اجراست که تسهیلات یک میلیارد ریالی را همراه با مبلغی به عنوان کمک بلاعوض به مردم پرداخت می‌شود؛ همچنین از محل اعتبارات بازسازی نیز یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از زلزله بازسازی می‌شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اعلام این خبر که هشت هزار واحد مسکونی مصوب شده وجود دارد که باید از سوی دولت ابلاغ شود و تاکنون یک هزار واحد آن پس از ابلاغ برای مردم تشکیل پرونده شده است، افزود: تسهیلات مقاوم‌سازی از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافته که کارمزد آن پنج درصد و ضمانتش نیز سفته زنجیره‌ای است.

دوره بازپرداخت وام مسکن روستایی ۲۰ سال است

انصاریان با اشاره به اینکه فرصت پرداخت این تسهیلات از سوی نظام و دولت فراهم شده ولی مردم باید نسبت به استفاده از این ظرفیت اقدام کنند، عنوان کرد: سیستم بانکی نیز همکاری خوبی را برای این ابلاغیه دارد ولی مردم در برخی شهرستان‌ها آن‌طور که انتظار می‌رفت، استقبال نمی‌کنند؛ مثلاً در شهرستان اندیکا ۱۲۰ سهمیه وجود دارد که تاکنون فقط بین ۷۰ تا ۸۰ نفر و در شهرستان ایذه از ۱۸۰ سهمیه فقط ۱۹ نفر مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی در شورای مسکن به فرمانداران ابلاغ شده و نامه‌ای نیز برای نمایندگان ارسال شده است، ادامه داد: سهمیه اهواز ۱۴۰ واحد، آبادان از ۱۴۰، آغاجاری ۳۰، امیدیه ۵۰، اندیمشک ۱۰۰، باغملک ۱۲۰، باوی ۷۰، بندر ماهشهر ۵۰، بهبهان ۲۰۰، حمیدیه ۸۰، خرمشهر ۱۴۰، دزفول ۲۰۰، دشت آزادگان ۱۰۰، رامشیر ۸۰، رامهرمز ۱۲۰، شادگان ۲۰۰، شوش ۱۲۰، شوشتر ۱۸۰، کارون ۸۰، گتوند ۱۰۰، لالی ۱۴۰، مسجدسلیمان ۲۰۷۰، هفتکل ۶۰، هندیجان ۵۰ و هویزه ۸۰ واحد است.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به اینکه اعتبارات این طرح زمان‌دار است و اگر به موقع و با همکاری و استقبال مردم جذب نشود آن وقت برگشت می‌خورد، گفت: مردم استان‌های دیگر بیشتر استقبال کرده‌اند ولی علت استقبال نکردن مردم خوزستان را نمی‌دانم؛ حتی سال گذشته بالای دو هزار بنر تهیه و در روستاهای بالای ۲۰ خانوار نصب شد و اکنون نیز برای طرح فعلی کارشناسان برای توجیه به روستاها اعزام شده‌اند.

انصاریان با اشاره به اینکه دوره بازپرداخت وام مسکن محرومان ۲۰ سال است، اظهار کرد: جان مردم برای ما خیلی مهم است و برای همین از آنها تقاضا می‌شود تا برای نوسازی مسکن روستایی خود حتماً از چنین تسهیلاتی بهره‌مند شوند؛ برخی افراد هنوز مدارک لازم را ارائه نداده‌اند ولی تاکنون درخواست‌های ثبت شده در سامانه نزدیک به ۵۰۰ نفر هستند.

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه از سوی دهیاری و تهیه نقشه از سوی بنیاد مسکن به صورت رایگان انجام می‌شود، بیان کرد: شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر نیز امکان استفاده از این تسهیلات را دارند؛ همچنین از بهزیستی و کمیته امداد درخواست شده تا افراد تحت پوشش روستایی فاقد مسکن را معرفی کنند.