به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفهای، بعدازظهر امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفهای و همچنین رؤسای استانی، رؤسای مراکز، مدیران و اساتید دانشکدههای فنی و حرفهای سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس، نخستین مرکز نوآوری مد و لباس دانشگاه فنی و حرفهای کشور در محل دانشکده دکتر شریعتی تهران افتتاح شد.
ستاری در این مراسم با عنوان اینکه دانشگاه فنی و حرفهای جهت گیری مناسبی را در زمینه اشتغال و کسب و کار انجام داده و در راستای توسعه مراکز نوآوری فعالیتهای گستردهای داشته است خاطر نشان کرد: در گذشته مسیری نبود تا دانشجویان این دانشگاه شرکتهای خود را تأسیس کنند. در حال حاضر خرسند و خوشحالم که دانشگاه فنی و حرفهای با رویکرد جدیدی که در زمینه تجاری سازی آموزشها و توسعهی مراکز فناوری دارد توانسته این راه را برای دانشجویان خود سهل نماید تا آینده سازان کشورمان بتوانند در کنار یادگیری مهارت، مسیر خود برای کارآفرینی را ادامه دهند.
در ادامه آقا محمدی نیز در این مراسم اظهار داشت: شکل گیری این مراکز، محلی برای توانمندسازی و تحول میباشد که میتواند منطقه جنوب تهران را متحول سازد، به خصوص اینکه این مرکز ویژه خانمها است. دانشجویان و فارغ التحصیلان آموزش دیده این مراکز، مناسبترین افراد و نیروی کار برای فعالیتها به ویژه در زمینه مد و لباس هستند و میتوانند نقش مؤثری را در ایجاد و گسترش فرهنگ پوشش ایران اسلامی داشته باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اهمیت اشتغالزایی دانشجویان و توسعه اقتصادی در برپایی نمایشگاههای دائمی و حمایت از طرحهای اشتغالزایی برای اقشار کم برخوردار خصوصاً دانشجویان دختر تاکید نمود و دانشگاه فنی و حرفهای را به عنوان یک دانشگاه مهارت محور فرصتی برای توسعه محور کردن کشور در شرایط کنونی قلمداد کرد.
در ادامه مراسم همچنین، صالحی عمران ضمن قدردانی از حمایتهای مسئولین و تلاشهای دست اندر کاران دانشکده، ضمن توضیحاتی تخصصی در خصوص شاخصهای موفقیت مؤسسات آموزشی و دانشگاهها اظهار داشت: دو کلمه پیامدها و خروجی، سالهاست که سیستمهای عمده نظام آموزشی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در واقع پیامدها و نتایج، به عنوان آثار نهایی هر سیستم و نظام آموزشی مورد توجه و مرسوم بوده است. اما امروزه کلمه جایگزین این دو مقوله، این است که آموزش چه آثاری را از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در پی داشته است و برای جدی گرفتن این پیامدها اصطلاح نتیجه گرا بودن مؤسسات بسیار مهم تلقی شده است. در همین راستا کارکردهای سیستمهای آموزشی به ویژه دانشگاهها، یکی از بحثهای مهم و کلیدی روز کشورهای توسعه یافته است چراکه نتایج اقتصادی سیستمها و بحث اشتغال در حال حاضر در دنیا مطرح شده و محور ارزیابی عا قرار میگیرد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای افزود: یکی از مباحث مهم دیگر در این خصوص ایجاد مراکز نوآوری و شرکتهای دانش بنیان میباشد که از این مقوله اقتصادی در سیستمهای آموزشی بهره میگیرند. ما معتقدیم اقتصاد آموزشی با دانشگاه فنی و حرفهای ارتباط بسیار نزدیکی پیدا میکند چرا که این دانشگاه ویژگیهایی دارد که به شدت میتواند در پیامدهای گفته شده، مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه معتقدم اقتصادیترین نوع آموزش، آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای است، بیان داشت: اکنون در دنیا گرایش به سمت مهارت محوری به وجود آمده است. طبق بررسیهای انجام شده در آموزش عالی کشورهای آلمان و سوئیس، ۵۰ درصد دانشگاهها مهارتی هستند و در فنلاند بالای ۶۰ درصد، همچنین حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد بسیاری از دانشگاههای طراز اول دنیا، وارد مقولههای مهارتی شدهاند و بسیار جالب است که این دانشگاهها فلسفهای دارند که آموزشها و رشتههایشان را از بازار کار دنیا و مشاغل میگیرند و ضرورت دیگری که برای دانشگاههای مهارتی ذکر میکنند، بحث امنیت است چرا که وجود بیکاری، عدم اشتغال و عدم کسب درآمد، منجر به اعتراضات و گرفتاریهای اجتماعی میشود و آموزشهای مهارتی در سطوح مختلف در داشتن یک کشور امن اهمیت دارد و حتی یک ضرورت است.
صالحی عمران در ادامه خاطر نشان کرد: دانشگاه فنی و حرفهای ۱۸۱ دانشکده دارد که ۵۳ مرکز ویژه دختران میباشد و بیش از ۶۵ درصد فارغ التحصیلان وارد بازار کار میشوند. خوشبختانه در این دانشگاه حدود ۶۰ درصد دروس به صورت عملی ارائه میگردد. درواقع ما در دانشگاه فنی و حرفهای، تجاری سازی را به عنوان یک پیامد بسیار جدی گرفتهایم و از آنجا که دانشجویان این دانشگاه، خروجیهای هنرستانها هستند، پایه مهارتی بسیار خوبی دارند و با آمادگیهای زمینهای وارد دانشگاه میشوند که همه اینها نشان میدهد با ورود شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای مهارتی، استارتاپ ها و مراکز نوآوری، میتوان به موفقیتهای چشمگیری در مسیر اقتصاد آموزشی رسید.
گفتنی است در پایان این مراسم، دکتر ستاری دستور تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای تکمیل مرکز نوآوری و ایجاد مرکز شتابدهی دانشکده شریعتی به مساحت ۴ هکتار را صادر کرد.
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