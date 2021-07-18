مددی هیچ کاره است و استقلال بی در و پیکر شده است

به گزارش خبرنگار مهر مهدی قائدی در حاشیه تعطیلی تمرین عصر امروز استقلال گفت: متاسفانه وضعیت استقلال خوب نیست. هیچ چیز سر جای خودش قرار ندارد و بازیکن نمی داند فردا برای او چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی تاکید کرد: ما انتظار نداشتیم که به وعده هایشان عمل کنند چون می دانستیم مدیران استقلال سر قول شان نیستند و تا الان هر قولی که داده اند انجام نشده است. دوست داشتیم حداقل بابت برد در دربی یک تبریک خشک و خالی به ما می گفتند. این خیلی بد است که تیم ما در این شرایط بحرانی بازی را می برد اما مسئولان تبریک نمی گویند.

وی با انتقاد از عملکرد مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: مددی عملا هیچ کاره است. او هیچ تاثیر مثبتی در استقلال نداشته جز وعده و وعید و قول های بیهوده کاری نکرده است و کسی که نمی تواند کاری انجام دهد بهتر است جای خودش را به کس دیگری بدهد.

مهاجم استقلال در خصوص ترانسفر به خارج از کشور گفت: هنوز هیچ چیزی قطعی نیست. الان بحث اصلی ما موفقیت استقلال در لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان است ولی با این شرایطی که می بینیم و با این بدقولی ها و اتفاقات بد امیدوارم استقلال بتواند در مسابقات پیش رو موفق باشد.