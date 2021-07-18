بازداشت یک عضو دیگر شورای شهر فردیس

حسین ناصرخاکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی دیگر از اعضای فعلی شورای شهر فردیس به اتهام ارتشا بازداشت شده است.

وی بیان کرد: متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی بازداشت شده است و بعد از تکمیل پرونده مراحل قانونی در این باره صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس تصریح کرد: این متهم به عنوان سومین عضو شورای فعلی شهر فردیس بازداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه متهمان به اتهام ارتشا تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند، متذکر شد: دستگاه قضا در مقابله با فساد به هیچ فرد یا نهادی تعارف ندارد و برای احقاق حق تمام تلاش خود را خواهد کرد.