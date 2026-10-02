خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

اینترفاکس در گزارشی با عنوان «مسکو امیدوار است از تشدید تنش میان آمریکا و ایران جلوگیری شود» نوشت که روسیه خواهان جلوگیری از تشدید رویارویی میان واشنگتن و تهران است.

آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو امیدوار است از چنین سناریویی جلوگیری شود، زیرا تشدید تنش می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و تضعیف روابط ایران با کشورهای عربی همسایه منجر شود.

این مقام روس تأکید کرد که تشدید درگیری میان آمریکا و ایران می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات منطقه داشته باشد.

اظهارات رودنکو در شرایطی مطرح شده که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان یکی از محورهای اصلی تحولات منطقه است.

روزنامه گاردین به نقل از آسوشیتد پرس گزارش داد که ارتش آمریکا در بحبوحه بن‌بست در جنگ ایران و نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر خود را به خاورمیانه اعزام می‌کند. این گروه شامل ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آماده‌به‌کار آبی‌خاکی مِیکین آیلند با دو کشتی فرود آبی‌خاکی است و در مجموع بیش از ۷۰۰۰ ملوان و ۲۰۰۰ تفنگدار دریایی را حمل می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت احتمالاً تا پایان اکتبر سه ناو هواپیمابر در منطقه حضور خواهند داشت.

این گزارش می‌افزاید که با احتساب نیروهای مستقر، حضور دریایی آمریکا در خاورمیانه به بیش از ۲۰۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی و صدها فروند هواپیما افزایش خواهد یافت. نیروی دریایی آمریکا پیش‌تر در آوریل نیز برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳ سه گروه ضربت ناو هواپیمابر در خاورمیانه داشت. ناوهای جورج اچ. دبلیو. بوش و جورج واشنگتن هم‌اکنون در منطقه هستند.

گاردین می‌افزاید که دونالد ترامپ در مصاحبه با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد، احتمال تشدید بمباران ایران پس از انتخابات سوم نوامبر را «ممکن» خواند و گفت نمی‌توانمlد بگوید کجا را بمباران خواهد کرد. وی دلیل رد آخرین پیشنهاد آتش‌بس ایران را «ناکافی» بودن آن عنوان کرد.

نشریه نیویورکر در گفتگویی با صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم هاوس، به تحلیل وضعیت جنگ ایران پرداخت. وکیل تصریح کرد که این مناقشه در یک «بن‌بست» قرار دارد و هر دو طرف در گوشه‌ای گیر افتاده‌اند. وی تأکید کرد که دولت ترامپ درک نمی‌کند این جنگ برای جمهوری اسلامی ایران «وجودی» است و رهبری ایران بر اساس «امنیت، ثبات و بقا» تصمیم می‌گیرد، نه بر اساس شاخص‌های اقتصادی. به گفته وکیل، ایرانی‌ها «زانو در برابر دونالد ترامپ نخواهند زد، زیرا این در جهان‌بینی و ایدئولوژی این گروه از افراد حاکم نیست.»

وکیل با اشاره به اینکه صادرات نفت از تنگه هرمز به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز بازگشته، تصریح کرد که ایران همچنان توانایی مختل کردن تردد را حفظ کرده و «کنترل بر هرمز به معنای نگهبانی ترافیک نیست، بلکه به معنای توانایی مختل کردن است.» وی افزود که ایران در حال حاضر تنش‌ها را کاهش داده تا دو گلوگاه را همزمان مختل نکند، اما این توانایی را برای آینده حفظ کرده است.

این تحلیلگر در پاسخ به پرسش درباره تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای گفت: «من فکر نمی‌کنم انتخابات میان‌دوره‌ای چیزی را تغییر دهد. من بر این باورم که دور دیگری از درگیری نظامی با ایران رخ خواهد داد. سؤال این است که آیا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای خواهد بود یا بلافاصله پس از آن.» وی هشدار داد که تداوم این جنگ می‌تواند به یک «مناقشه طولانی مانند جنگ روسیه و اوکراین» تبدیل شود که برای منطقه فاجعه‌بار خواهد بود.

بی‌بی‌سی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای نخستین بار پذیرفته است که ذخایر «برخی» مهمات به دلیل جنگ ایران «کمی کاهش یافته»، اما وعده داده آنها را به «سطوحی که تاکنون سابقه نداشته» بازگرداند. این اظهارات در مصاحبه‌ای با مجله تایم منتشر شد که در آن ترامپ احتمال تشدید حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر را «ممکن» خواند.

این گزارش می‌افزاید که گزارش بازرس کل پنتاگون در اواسط ژوئیه از کمبود مهمات حیاتی و گلوگاه در تأمین مجدد خبر داده بود، اما ترامپ آن را «عمدتاً اخبار جعلی» خواند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نیز در ژوئیه برآورد کرد ذخایر برخی رهگیرها مانند پاتریوت و تاد در برخی موارد بیش از نصف کاهش یافته است. با این حال ترامپ مدعی شد آمریکا در «وضعیت عالی» قرار دارد و «به طور گسترده در حال ذخیره‌سازی است.»

بی‌بی‌سی می‌افزاید که ترامپ درباره رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: «این به اندازه کافی خوب نیست.» نظرسنجی مرکز تحقیقات امور عمومی نورک نیز نشان می‌دهد تنها ۱۷ درصد آمریکایی‌ها مدیریت ترامپ در حوزه هزینه زندگی و ۲۶ درصد مدیریت اقتصاد او را تأیید می‌کنند که پایین‌ترین سطح تاریخی محسوب می‌شود. ترامپ اما نظرسنجی‌ها را «اعداد جعلی» خواند و ابراز اطمینان کرد که می‌تواند نامزدهای جمهوری‌خواه را در رقابت‌های کلیدی به پیروزی برساند.

رسانه های روسیه و چین

شینهوا در گزارشی میدانی با عنوان «تقریباً یک سال پس از آتش‌بس در غزه، کشتار همچنان ادامه دارد و ترس آوارگان رو به وخامت است» نوشت که با گذشت نزدیک به یک سال از آتش‌بس ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، بحران انسانی در نوار غزه پایان نیافته و صدها هزار فلسطینی همچنان در چادرها و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند.

این گزارش به نقل از وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان آغاز آتش‌بس، ۱۴۳۹ نفر کشته و ۵۰۵۲ نفر زخمی شده‌اند و اجساد ۸۳۴ نفر نیز پیدا شده است.

شینهوا با استناد به روایت آوارگان، از کمبود آب، غذا، دارو، سرپناه و امکانات گرمایشی، آسیب گسترده به زیرساخت‌ها و دشواری دسترسی بیماران به خدمات درمانی خبر داد.

این رسانه همچنین تأکید کرد که جنگ آثار گسترده‌ای بر آموزش و معیشت مردم گذاشته است. دانشجویان غزه از دشواری ادامه تحصیل و خانواده‌های داغدار از مشکلات تأمین نیازهای روزمره سخن گفته‌اند.

به نوشته شینهوا، بر اساس ارزیابی مشترک بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، هزینه بازسازی و احیای غزه حدود ۷۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۸ درصد رسیده است.

این گزارش در نهایت تأکید می‌کند که آتش‌بس به‌تنهایی برای بازگشت غزه به زندگی عادی کافی نیست و بازسازی خانه‌ها، زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و معیشت مردم به منابع و زمان قابل توجهی نیاز دارد.