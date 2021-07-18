خراسان شمالی با کمبود معلم مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مودی عصر یک شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در مجموع آموزش و پرورش استان، ۱۵ هزار و ۷۶۶ نیروی انسانی فعال هستند که هدایت و آموزش دانش آموزان را برعهده دارند؛ از این میزان ۵۱ درصد بانوان و ۴۹ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: با وجود اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته استخدام کادر آموزشی در استان افزایش یافت، ولی همچنان با کمبود معلم برای مقاطع مختلف تحصیلی مواجه ایم.

وی تعداد کلاس‌های درس را در مجموع ۸۶ هزار و ۶۵ مورد در استان اعلام کرد و افزود: در این کلاس‌ها ۱۸۰ هزار و ۲۳۸ دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.

مودی بیان داشت: یک و نیم درصد دانش آموزان کشور در خراسان شمالی مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۴۸ درصد دختر و ۵۲ درصد پسر می‌باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی بابیان اینکه ۹۲ درصد دانش آموزان استان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، گفت: ۷ درصد نیز غیر دولتی و یک درصد هم از طریق خدمات مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: ۳۸ درصد مدارس در مناطق روستایی و ۶۲ درصد نیز در مناطق شهری وجود دارد.

مودی در ادامه گفت: حدود ۱۳ درصد دانش آموزان اهل تسنن هستند که بیشترین دانش آموزان اهل تسنن در شهرستان‌های راز و جرگلان و مانه و سملقان ساکن اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین ۷.۶۹ درصد دانش آموزان در مدارس شبانه روزی استان و سه درصد در مناطق عشایری و ۲۸ درصد کلاس‌های استان به صورت مختلط هستند.