صدور مجوز تردد بین شهری متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان قربانی مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران گفت: با توجه به تاکید مقام عالی وزارت کشور و فرمانده قرار گاه عملیاتی مبارزه با کرونا از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ که مصادف با تعطیلی عید سعید قربان است ترد بین شهری به کلیه استان‌ها ممنوع است و هیچ گونه ترددی را نخواهیم داشت.

وی از همشهریان تهرانی خواست از مراجعه بی مورد به فرمانداری تهران خودداری کنند.

قربانی افزود: صدور مجوز تردد توسط فرمانداری تهران صورت نخواهد گرفت و مردم باید توجه داشته باشند با توجه به افزایش بستری در بیمارستانها به دلیل شرایط قرمز کرونایی در شهر تهران و همچنین با هدف حفظ سلامت جامعه و کمک به کادر درمانی و توجه به پروتکل‌های ابلاغی توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا از رفتن به مسافرت‌های غیر ضروری خودداری کنند.