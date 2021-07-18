صدور مجوز تردد بین شهری متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان قربانی مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران گفت: با توجه به تاکید مقام عالی وزارت کشور و فرمانده قرار گاه عملیاتی مبارزه با کرونا از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ که مصادف با تعطیلی عید سعید قربان است ترد بین شهری به کلیه استانها ممنوع است و هیچ گونه ترددی را نخواهیم داشت.
وی از همشهریان تهرانی خواست از مراجعه بی مورد به فرمانداری تهران خودداری کنند.
قربانی افزود: صدور مجوز تردد توسط فرمانداری تهران صورت نخواهد گرفت و مردم باید توجه داشته باشند با توجه به افزایش بستری در بیمارستانها به دلیل شرایط قرمز کرونایی در شهر تهران و همچنین با هدف حفظ سلامت جامعه و کمک به کادر درمانی و توجه به پروتکلهای ابلاغی توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا از رفتن به مسافرتهای غیر ضروری خودداری کنند.
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