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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۵۶

صدور مجوز تردد بین شهری متوقف شد

صدور مجوز تردد بین شهری متوقف شد

مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران از متوقف شدن صدور مجوز بین استانی توسط فرمانداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان قربانی مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران گفت: با توجه به تاکید مقام عالی وزارت کشور و فرمانده قرار گاه عملیاتی مبارزه با کرونا از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ که مصادف با تعطیلی عید سعید قربان است ترد بین شهری به کلیه استان‌ها ممنوع است و هیچ گونه ترددی را نخواهیم داشت.

وی از همشهریان تهرانی خواست از مراجعه بی مورد به فرمانداری تهران خودداری کنند.

قربانی افزود: صدور مجوز تردد توسط فرمانداری تهران صورت نخواهد گرفت و مردم باید توجه داشته باشند با توجه به افزایش بستری در بیمارستانها به دلیل شرایط قرمز کرونایی در شهر تهران و همچنین با هدف حفظ سلامت جامعه و کمک به کادر درمانی و توجه به پروتکل‌های ابلاغی توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا از رفتن به مسافرت‌های غیر ضروری خودداری کنند.

کد مطلب 5260996

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