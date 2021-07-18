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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۳۳

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام خبر داد؛

پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت درمانگاه تامین اجتماعی مهران

پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت درمانگاه تامین اجتماعی مهران

ایلام-مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام از پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت درمانگاه تامین اجتماعی مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رمضانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در بستر فضای مجازی اظهار کرد: ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در سرابله، دره شهر و آبدانان در حال پیگیری است و به محض تامین زمین، کار ساخت درمانگاه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در مهران، افزود: ساخت درمانگاه تامین اجتماعی مهران ۵۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

رمضانی تصریح کرد: بالای ۹۶ درصد مراکز تحت قرارداد با بیمه درمان تامین اجتماعی در استان طرح نسخه الکترونیکی را اجرایی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه طرح نسخه الکترونیکی ملی است و بر اساس برنامه ششم توسعه است، عنوان کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان به طرح نسخه الکترونیکی متصل شده‌اند.

مدیردرمان تامین اجتماعی ایلام با اشاره به کندی سامانه طرح نسخه الکترونیکی، افزود: این طرح هنوز در ابتدای کار است و بعضی از مشکلات و نواقص وجود دارد که در حال برطرف شدن است.

وی گفت: ضعف سرعت اینترنت در بعضی از مناطق استان ایلام می‌تواند در کند بودن سامانه نسخه الکترونیک موثر باشد، در هر صورت مشکلات این طرح به صورت روزانه رصد و پیگیری می‌شود.

رمضانی با اشاره به پذیرش روزانه بیش از ۲ هزار در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان، افزود: در این مرکز پزشک عمومی، آزمایشگاه، متخصص و دیگر امکانات پزشکی مستقر است.

کد مطلب 5261029

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