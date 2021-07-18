پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت درمانگاه تامین اجتماعی مهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رمضانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در بستر فضای مجازی اظهار کرد: ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در سرابله، دره شهر و آبدانان در حال پیگیری است و به محض تامین زمین، کار ساخت درمانگاه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در مهران، افزود: ساخت درمانگاه تامین اجتماعی مهران ۵۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

رمضانی تصریح کرد: بالای ۹۶ درصد مراکز تحت قرارداد با بیمه درمان تامین اجتماعی در استان طرح نسخه الکترونیکی را اجرایی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه طرح نسخه الکترونیکی ملی است و بر اساس برنامه ششم توسعه است، عنوان کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان به طرح نسخه الکترونیکی متصل شده‌اند.

مدیردرمان تامین اجتماعی ایلام با اشاره به کندی سامانه طرح نسخه الکترونیکی، افزود: این طرح هنوز در ابتدای کار است و بعضی از مشکلات و نواقص وجود دارد که در حال برطرف شدن است.

وی گفت: ضعف سرعت اینترنت در بعضی از مناطق استان ایلام می‌تواند در کند بودن سامانه نسخه الکترونیک موثر باشد، در هر صورت مشکلات این طرح به صورت روزانه رصد و پیگیری می‌شود.

رمضانی با اشاره به پذیرش روزانه بیش از ۲ هزار در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان، افزود: در این مرکز پزشک عمومی، آزمایشگاه، متخصص و دیگر امکانات پزشکی مستقر است.