۴۳ هزار معلول کرمانشاهی زیر پوشش بهزیستی هستند

فرحناز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶۷ هزار و ۹۱۸ نفر در حوزه حمایتی و معلولین زیر پوشش بهزیستی استان کرمانشاه بوده که از این تعداد ۴۳ هزار معلول هستند.

وی افزود: معلولین زیر پوشش بهزیستی استان کرمانشاه از خدمات حمایتی مسکن، اشتغال، کمک هزینه درمانی و مستمری ماهیانه برخوردار هستند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در حوزه مسکن در سال گذشته ۶۹۳ واحد مسکونی به مددجویان معلول واگذار شد و سال جاری در هفته بهزیستی ۲ هزار و ۷۵ واحد در کل کشور به خانواده‌های دارای ۲ معلول واگذار شد که سهم این استان ۳۱ واحد مسکونی بود.

وی ادامه داد: در روستاها تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در شهر تا سقف یک صد و ۵۷ میلیون تومان کمک هزینه مسکن به مددجویان معلول داده می‌شود.

محمدی تصریح کرد: در حوزه کمک هزینه‌های درمانی، برای خرید وسایل کمک توانبخشی به معلولین کمک شده و اگر کسی نیاز به حمایت داشته باشد، در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: هزینه‌های ایاب و ذهاب و کمک هزینه‌های دانشجویی در تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای معلولین به صورت کامل پرداخت می‌شود.

وی گفت: مستمری معلولین زیر پوشش بهزیستی نسبت به سال‌های گذشته تا پنج برابر افزایش داشته و با توجه به تعداد معلول در خانواده از ۳۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مستمری پرداخت می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال در سال ۱۳۹۹ تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام برای اشتغال مددجویان در حوزه توانمندسازی و ایجاد کسب و کارهای خانگی پرداخت شد.

وی با بیان اینکه این وام‌ها با همکاری بانک‌ها و بدون بهره با کارمزد چهار درصد برای معلولین استان کرمانشاه پرداخت شده است، ادامه داد: وام اشتغال در صورت داشتن جواز کسب تا ۵۰ میلیون تومان و برای مشاغل خانگی تا ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده که در سال ۱۴۰۰ وام اشتغال مشاغل خانگی به یک صد میلیون تومان می‌رسد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: هفته بهزیستی امسال با شعار بهزیستی در گام دوم، هوشمندسازی، محله محوری و سلامت اجتماعی در خانواده از ۲۲ تا ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

وی افزود: برنامه‌های بهزیستی استان کرمانشاه در هفته بهزیستی شامل رایگان کردن خدمات توانبخشی و مشاوره‌ای، افتتاح واحدهای مسکونی مددجویان، برگزاری مسابقات ورزشی پرسنل و مددجویان و افتتاح دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی بود.

محمدی با اشاره به صدور کارت هوشمند بین‌المللی برای معلولین زیر پوشش بهزیستی خاطرنشان کرد: کارت هوشمند بین‌المللی برای تعدادی از معلولین کرمانشاهی صادر شده اما به دلیل بسته شدن سامانه کشوری فعلاً امکان صدور این کارت وجود ندارد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: به دلیل آماده نبودن بستر استفاده از کارت‌های هوشمند بین‌المللی معلولین در کل کشور، کارت‌های صادر شده جدید تراشه هوشمند نداشته و فقط به عنوان کارت شناسایی معلولین در برخی از نهادهای خدمات‌رسان و سازمان‌ها استفاده می‌شود.