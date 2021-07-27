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۵ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۲۲

گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای تهران سالم است/ افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق

هوای تهران سالم است/ افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق

کیفیت هوای پایتخت برای صدو دومین روز از ابتدای سال تاکنون در شرایط سالم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با قرارگیری میانگین غلظت آلاینده‌های هوا بر روی عدد ۸۶ کیفیت هوای تهران برای سومین روز در شرایط سالم ثبت شده است.

این عدد هم اکنون با افزایش غلظت آلاینده‌های هوا به میانگین ۹۳ واحد رسیده است اما همچنان کیفیت هوا در شرایط سالم قرار دارد.

از ابتدای سال تا امروز تهرانی‌ها ۱۰۱ روز را با تنفس هوای سالم پشت سر گذاشتند و با ادامه این شرایط طی ساعات آینده این عدد به ۱۰۲ روز می‌رسد. اما در این مدت تنها ۲ روز هوا پاک بوده و ۲۴ روز با هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱ روز با شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه گذشته است.

کد مطلب 5266566
سمیرا خباز

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