شواهد وجود بخار آب در بزرگترین قمر مشتری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بررسی های بیشتر نشان می دهد که علت شکل گیری بخار آب در قمر یادشده تصعید یخ های سطح آن از حالت جامد به گاز است.

پژوهشگران سوئدی که داده های به دست آمده از تلسکوپ فضایی هابل در این زمینه را از سال ۲۰۱۸ جمع آوری و بررسی کرده اند، می گویند تحقیقات سال های گذشته اثبات کرده بود که بعید است اتم های اکسیژن در سطح این قمر مشتری وجود داشته باشد. اما سطح این قمر به اندازه کافی گرم هست که موجب شود یخ موجود در آن تصعید شده و تبدیل به مولکول های آب شود.

بررسی تصاویر شفق قطبی در قمر مذکور با استفاده از تصاویر ماوراء بنفش تلسکوپ هابل نشان داد که وجود بخار آب در جو قمر گانمید قطعی است.

بر اساس برآوردهای محققان آب موجود در این قمر بیش از آب موجود در کل اقیانوس های کره زمین است. البته این آب در عمق ۱۶۰ کیلومتری قمر گانمید قرار دارد.