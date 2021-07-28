مراسم گرامی داشت شهدای سایت سوباشی و عملیات مرصاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلال امیری ضمن گرامی داشت سالروز شهادت شهدای سایت سوباشی و عملیات غرور آفرین مرصاد، در خصوص نقش و وظیفه راویان هشت سال دفاع مقدس در انتقال اهداف و آرمان‌های شهدای گرانقدر به نسل جوان کشور گفت: اگر ما بتوانیم به عنوان کسی که مسئولیت روایتگری دفاع مقدس را به عهده داریم به درستی و شایستگی اطلاع رسانی کنیم و دلاور مردی‌ها و مردانگی جوانانمان را در طول هشت سال دفاع مقدس برای نسل جوان امروز که با هجمه تهاجم فرهنگی خصوصاً در فضای مجازی روبرو هستند آشنا کنیم دیگر با تهاجم فرهنگی روبرو نخواهیم شد و این شجاعت و دلاور مردی‌ها به دست فراموشی سپرده نخواهد شد.

راوی دفاع مقدس در ادامه به توضیح نقش ارتش در ابتدای جنگ تحمیلی پرداخت و تصریح کرد: در اوایل انقلاب برعلیه ارتش از طرف بعضی از سیاسیون هجمه‌های فراوانی وارد شد ولی امام راحل که با دیدی باز به میدان آمده بود عنوان کردند من ارتش را در سال ۱۳۴۲ شناختم این ارتش بدنه‌اش انقلابی است باید بماند و از این انقلاب دفاع کند.

وی در ادامه افزود: ما علی رغم اینکه از روز اول جنگ تحریم شدیم و همه کشورهای دنیا بسیج شده و منتظر بودند که رژیم بعثی عراق ظرف چند روز خاک میهن مان را اشغال کند، ولی ما مشاهده کردیم که در روز دوم جنگ ۱۴۰ فروند جنگنده نیروی هوایی ارتش پایگاه‌های عراق را زیر و رو کردند و پیش بینی‌ها و طراحی‌های رژیم بعثی برای تصرف چند روزه ایران را ناکام گذاشتند و با کمک نیروهای مردمی که بعداً سپاه و بسیج شکل گرفتند جانانه مقابل بیش از چهل کشور دفاع کردند که نتیجه آن تسلیم شدن صدام در اوایل جنگ بود و ما به عنوان یک ارتشی وظیفه‌مان را فهمیده بودیم و فرمانده‌هایی که داشتیم مانند شهید صیاد شیرازی، شهید فکوری، شهید نامجو و شهید ستاری شجاعانه عملیات‌ها را رهبری می‌کردند و حضور داشتند.

سرهنگ امیری در ادامه به ولایتمداری و ولایت پذیری فرماندهان ارتشی در زمان جنگ پرداخت و گفت: تمامی خلبان‌ها و فرماندهان ارتشی که در هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند و جانانه در مقابل دشمن ایستادند و اکثراً هم به فیض رفیع شهادت نائل آمدند در دوران ستم شاهی در آمریکا دوره دیده بودند و شرایط و امکانات رفاهی کشورهای غربی و آمریکا را دیده بودند و بعد بر مبنای اصل ولایتمداری و ولایت پذیری برای فدا شدن در راه کشورشان بازگشتند و در جنگ حضور پیدا کردند.

راوی دفاع مقدس در ادامه به جریان حمله دشمن به سایت سوباشی پرداخت و تصریح کرد: سایت سوباشی در زمان جنگ ۱۱ استان را پوشش می‌داد هم از نظر هوایی و هم از نظر دفاعی، و یک محور پدافندی بود که به آسانی هم آسیب پذیر نبود و هواپیماهای دشمن مجبور بودند برای در رادار قرار نگرفتن سایت را دور بزنند.

وی افزود: منافقین و رژیم بعثی بر اساس دکترین نظامی خود و عمق کینه‌توزی که از سایت سوباشی داشتند قبل از عملیات مرصاد برای از بین بردن سایت سوباشی با هدف انتقام گرفتن از عملکرد هشت ساله دفاع پایگاه هوایی سوباشی و اینکه مسیر حرکت منافقین به سمت تهران را تسهیل کنند برنامه‌ریزی و طراحی انجام داده بودند و۲۲۰ بار به سایت سوباشی حمله کردند که در تاریخ ثبت شده است که آخرین بار یعنی روز پنجم مرداد سال ۶۷ سایت سوباشی مورد اصابت هواپیماهای بیگانه قرار گرفت.

سرهنگ امیری در ادامه به عملیات مرصاد و حضور همه جانبه نیروهای مسلح و نیروهای مردمی در این عملیات اشاره کرد و گفت: کارهای ناشایست و وحشیانه منافقینی که ما آن روزها با آنها می‌جنگیدیم به مراتب بدتر از داعش بود و شکست آنها با حضور فرماندهانی چون شهید صیاد شیرازی و دلاور مردی‌های نیرویی مانند هوانیروز ارتش که به خوبی عملیات‌ها را پشتیبانی می‌کردند و البته حضور همه جانبه نیروهای مسلح و نیروهای مردمی انجام شد.