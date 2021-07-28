رونمایی از پروژه شهر هوشمند با مشارکت ایرانسل در شیراز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از پروژه‌های «شیراز هوشمند» برای هوشمندسازی شهر شیراز، از جمله پروژۀ فیبرنوری ایرانسل در این شهر، شامگاه دوشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۰، در محوطۀ باز باغ جهان‌نمای شیراز برگزار شد.

در این آیین، مهندس حیدر اسکندرپور شهردار شیراز، دکتر سید عبدالرزاق موسوی رئیس و اعضای پنجمین دورۀ شورای اسلامی شهر شیراز و منتخبان دورۀ ششم این شورا، مهندس مهرداد سهرابی، مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان فارس، مهندس محمدرضا امیری فرماندار شیراز و دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند.

مدیرعامل ایرانسل در این آیین، نگاه عمیق نهادهای اجرایی و شهری شیراز به هوشمندسازی شهر و ایجاد زیرساخت‌های لازم را موجب خوشحالی و تقدیر دانست و گفت: شرکت ایرانسل، به سهم خود تلاش می‌کند تا در توسعۀ زیرساخت‌های لازم برای ارتقای سطح خدمات، از جمله خدمات شهری، مشارکت فعال داشته باشد.

وی افزود: ایرانسل تا به حال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان در استان فارس سرمایه‌گذاری داشته که نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان آن در شهر شیراز بوده است.

عباسی‌آرند با بیان اینکه استان فارس و کلان‌شهر شیراز از اهمیت ویژه‌ای نزد ایرانسل برخوردار است، گفت: پیرو انعقاد تفاهم‌نامۀ هوشمندسازی شهری بین ایرانسل و شهرداری شیراز، پروژۀ فیبرنوری ایرانسل در شیراز که طی دو سال اخیر، با استانداردهای بین‌المللی و کیفیت مطلوب اجرا شده، حدود ۲۵۰ کیلومتر طراحی دارد و در فاز نخست، بیش از ۱۸۰ کیلومتر آن آمادۀ بهره‌برداری است.

وی شبکۀ فیبرنوری را بهترین و امن‌ترین شیوۀ انتقال دیتا در دنیا دانست و گفت: همۀ شهرهای موفق در عرصه هوشمندسازی، دارای شبکۀ قوی فیبرنوری هستند و خدمات مورد نیاز شهروندان را در مقیاس وسیعی ارائه می‌کنند.

مدیرعامل ایرانسل به راه‌اندازی سایت نسل پنج ایرانسل در شهر شیراز اشاره کرد و گفت: این در حالی است که بیشتر دستگاه‌های تلفن همراه موجود، هنوز در نسل چهارم هستند و دنیا رفته رفته به سوی فناوری‌های نوین حرکت می‌کند. بخش عمده‌ای از خدمات هوشمندسازی، به وسیلۀ فیبرنوری و در شبکۀ نسل پنجم ارائه می‌شود و شهری که از این دستاورد محروم باشد، نمی‌تواند خدمات نوین را به شهروندانش عرضه کند.

پنجمین سایت ۵G ایران و ایرانسل، سوم اسفند ماه ۱۳۹۹، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و استاندار فارس، در محوطه باز شهرداری شیراز افتتاح شده و در اختیار مردم این شهر قرار گرفت. شیراز پس از تهران، دومین شهر ایران بود که توسط ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ ۵G در ایران، صاحب فناوری نسل پنج تلفن‌همراه شد.

در این مراسم، همچنین رئیس شورای شهر شیراز، با تقدیر از اقدامات انجام شده، اظهار داشت: باید اذعان کرد که شرایط نسبت به دوره‌های پیشین بسیار تغییر کرده و به همین دلیل لاجرم باید از هرکس که در این دوران در شهرداری خدمت می‌کند قدردانی کرد و من به نمایندگی از مردم شیراز از مدیران سپاسگزارم و امیدوارم در شورا و شهرداری ششم نیز شاهد روند مطلوب خدمت‌رسانی به مردم باشیم.

شهردار شیراز نیز در این مراسم، با تقدیر از همکاری گستردۀ ایرانسل در زمینۀ سرمایه‌گذاری در هوشمندسازی شهری، گفت: حرکت در جهت هوشمندسازی، حرکت در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم است و معتقدم که هوشمندسازی، موجب ایجاد نظامی کارآمد و حفظ کرامت انسانی می‌شود.

دکتر لیلا دودمان، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری‌اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم، با اشاره به بهره‌برداری از پروژۀ فیبرنوری با مشارکت ایرانسل، اظهار داشت: این روند، رویکردی نوین در مدیریت شهری به‌شمار می‌رود که به‌صورت مستمر به آن نیاز است و باید موضوع ارتقای آن نیز دنبال شود.

همچنین امروز سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰، در دیدار دکتر بهزاد پرنیان شهردار شهر صدرای شیراز با دکتر بیژن عباسی‌‎آرند در ساختمان ایرانسل در شیراز، قرارداد اجرای پروژۀ فیبرنوری ایرانسل در شهر صدرا، امضا شد.

هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و ارائۀ خدمات شهری نوین است. به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی دارد و یکی از مشوق‌های اصلی جامعۀ جهانی برای هوشمندسازی دستگاه‌ها و تجهیزات بر مبنای اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان کرده است.

راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا،‌ همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق شهری و کنترل میزان آلاینده‌های شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط زیست خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانسته‌اند تا ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند.

مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری نیز از دیگر دغدغه‌های پیش آمده بر اثر افزایش جمعیت شهرهاست که با مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهای هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. استخراج الگوهای ترافیکی، تشخیص لحظه‌ای حوادث و تصادفات، پیش‌بینی تغییرات الگوی ترافیکی و… همگی از کارکردهای این سامانه محسوب می‌شوند.

در همین راستا، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تاکنون توانسته است پروژه‌های متعدد مرتبط با فیبرنوری و توسعۀ خدمات شهر هوشمند را علاوه بر شیراز، در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، انزلی، آمل، اراک، ارومیه، کرج، سنندج، قزوین، خرم‌آباد، زنجان، اردبیل، ساری، بوشهر، دزفول و اندیمشک نیز طراحی و یا اجرا کند.