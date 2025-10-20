  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

طرح پلاک هوشمند شهری در بابکان رونمایی شد

طرح پلاک هوشمند شهری در بابکان رونمایی شد

بابکان - طرح پلاک هوشمند شهری با هدف تسریع در خدمات رسانی در شهر بابکان آمل رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر ابراهیمی شهردار بابکان ظهر دوشنبه در آئین افتتاح و رونمایی از طرح پلاک هوشمند شهری بابکان با بیان اینکه موضوع اجرای این طرح با سیاست‌گذاری اعضای شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: این پروژه با همکاری اداره‌کل پست مازندران و پیمانکار معرفی‌شده از سوی این اداره اجرا شده است.

وی هدف از اجرای طرح را نصب و بهره‌برداری از پلاک‌های هوشمند شهری عنوان کرد و افزود: این کدها با نرم‌افزارهای مرتبط متصل هستند و بخشی از فرآیند هوشمندسازی خدمات شهری را تشکیل می‌دهند.

شهردار بابکان با اشاره به اینکه این پروژه در راستای اجرای قانون مصوب دولت درباره هوشمندسازی شهرهای کشور انجام می‌شود، گفت: این قانون از سوی ریاست‌جمهور و استاندار مازندران ابلاغ شده و بر اهمیت اجرای آن در تمامی شهرهای استان تأکید شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: در فاز نخست این طرح، حدود چهار هزار نقطه از سطح شهر تحت پوشش قرار گرفته و در فاز دوم نیز همین تعداد در محدوده‌های شهری و حریم شهر تا آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

وی هدف نهایی از اجرای این پروژه را کاهش مراجعه حضوری شهروندان به ادارات عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی این سیستم، امور روزمره اداری از طریق سامانه‌های شهری و کدهای هوشمند انجام می‌شود که موجب صرفه‌جویی در زمان و تسهیل خدمات خواهد شد.

شهردار بابکان در پایان از شهروندان خواست با استفاده از این سامانه‌ها، شهرداری را در مسیر تحقق شهر هوشمند همراهی کنند.

کد خبر 6628468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها