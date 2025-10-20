طرح پلاک هوشمند شهری در بابکان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر ابراهیمی شهردار بابکان ظهر دوشنبه در آئین افتتاح و رونمایی از طرح پلاک هوشمند شهری بابکان با بیان اینکه موضوع اجرای این طرح با سیاست‌گذاری اعضای شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: این پروژه با همکاری اداره‌کل پست مازندران و پیمانکار معرفی‌شده از سوی این اداره اجرا شده است.

وی هدف از اجرای طرح را نصب و بهره‌برداری از پلاک‌های هوشمند شهری عنوان کرد و افزود: این کدها با نرم‌افزارهای مرتبط متصل هستند و بخشی از فرآیند هوشمندسازی خدمات شهری را تشکیل می‌دهند.

شهردار بابکان با اشاره به اینکه این پروژه در راستای اجرای قانون مصوب دولت درباره هوشمندسازی شهرهای کشور انجام می‌شود، گفت: این قانون از سوی ریاست‌جمهور و استاندار مازندران ابلاغ شده و بر اهمیت اجرای آن در تمامی شهرهای استان تأکید شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: در فاز نخست این طرح، حدود چهار هزار نقطه از سطح شهر تحت پوشش قرار گرفته و در فاز دوم نیز همین تعداد در محدوده‌های شهری و حریم شهر تا آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

وی هدف نهایی از اجرای این پروژه را کاهش مراجعه حضوری شهروندان به ادارات عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی این سیستم، امور روزمره اداری از طریق سامانه‌های شهری و کدهای هوشمند انجام می‌شود که موجب صرفه‌جویی در زمان و تسهیل خدمات خواهد شد.

شهردار بابکان در پایان از شهروندان خواست با استفاده از این سامانه‌ها، شهرداری را در مسیر تحقق شهر هوشمند همراهی کنند.