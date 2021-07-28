به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میرمعزی صبح امروز در نشست «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که با حضور جمعی از کارشناسان و اساتید اقتصاد در محل مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در حال برگزاری است، گفت: موضوع ما اقتصاد مقاومتی و طرح تحول اقتصادی کشور است. شاخص‌های اقتصادی از قبیل نرخ رشد و تورم و … نشانگر این است که در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستیم و برای برون رفت از این بحران نیازمند طرح تحول اقتصادی هستیم. تمام اقتصاددانان چه اقتصاددانان اقتصادی و چه غیر اسلامی این سفارش را به دولت جدید می‌کنند که طرح برون رفت برای سامان دهی وضع موجود داشته باشیم.

وی افزود: مشکل ما این است که به طرح تحول ارائه شده عمل نمی‌کنیم؛ رهبر انقلاب در سال ۸۶ این هشدار را دادند که میدان جنگ از عرضه سیاسی به عرضه اقتصادی می‌گراید و ما باید برای ان اماده باشیم. شعارهای سال نیز از همان سال متناسب با مسائل اقتصادی بیان شد. به طور مشخص ایشان اولین بار در سال ۸۹ در جمع کارافرینان بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و به تدریج این بحث را توضیح دادند و آن را الگوی نجات بخش اقتصاد دانستند. ایشان اقتصاد مقاومتی را همان طرح تحول می‌دانند که می‌تواند مارا از وضع موجود نجات دهد. همچنین در پایان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توصیه می‌شود که دستگاه‌های اجرایی کشور زمینه‌های لازم را برای اجرای این امر آماده کنند.

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در سال ۹۲ اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شود که یک الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام است و اهداف و اصول و الزامات آن روشن شده است. هم خود مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خود و هم محققان در این خصوص روشنگری‌های بسیار کردند.

میرمعزی افزود: متأسفانه این سیاست‌ها که ابلاغ شد دولتی که موظف به اجرا بود، در اجرای آن کندی کرد. و به همین دلیل در سال ۹۴ رهبر انقلاب فرمودند چون تابه حال حرکتی در خصوص اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته من شعار سال را به همین نام نامگذاری کرده ام.

به گفته این استاد اقتصاد، یکی از علل اصلی اینکه اقتصاد مقاومتی تا کنون با وجود تأکیدات و ابلاغ‌هایی که شده اجرایی نشده است، این بوده که این اقتصاد مقاومتی با ویژگی‌هایش مورد قبول ستاد اقتصاد مقاومتی نبوده و این ها این طرح را در بسته مفهومی اقتصاد در غرب و نظریه اقتصاد لیبرال تفسیر و عمل می‌کردند نه بر اساس تفسیر بر اساس اموزه های اسلامی.

میرمعزی گفت: زمانی که کاندیداها تبلیغ انتخاباتی می‌کردند در خصوص اقتصاد زیاد صحبت کردند اما خیلی کم در خصوص اقتصاد مقاومتی صحبت کردند. نگرانی ما این است که دولت سیزدهم پس از استقرار، اقداماتی که انجام می‌دهد به سمت محوری کردن اقتصاد مقاومتی نباشد. قطعاً اگر به سمتی برویم که گروه‌هایی برای مطالعه و تدوین سیاست‌های اقتصادی مشغول شوند، در حقیقت یک خطای راهبردی اساسی انجام گرفته است که ما نشانه‌هایی از تحقق این خطا را می‌بینیم.

وی توضیح داد: کشور اکنون به تدوین سیاست‌های اقتصادی نیاز ندارد؛ انچه دولت سیزدهم باید انجام دهد این است که برنامه‌های عملیاتی ذیل سیاست‌هایی مثل اقتصاد مقاومتی که در حال حاضر وجود دارد را تدوین کند.