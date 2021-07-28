تعامل نزدیک سپاه با دولت ها/ آماده همکاری با دولت سیزدهم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار علی فدوی پیش از ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی اظهار کرد: خراسان شمالی استانی خاص با ۳ هزار شهید است که در انتخابات اخیر علی رغم خباثت دشمنان با ۶۴ درصد مشارکت رتبه دوم را بدست آورد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران در خصوص مشکلات خوزستان گفت: سپاه موظف است قبل از بروز مشکل آن را پیش بینی کند و پیشگیری‌های لازم را نیز انجام دهد تا مشکلات در همان مرحله اول شناسایی و حل شوند و دیگر کار به جاهای باریک کشیده نشود.

وی افزود: بسیاری از مشکلات با تصمیمات درست اتخاذ شده اخیر حل شد و طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدتی در دست اجرا است.

فدوی در خصوص تعامل سپاه با دولت آینده نیز بیان کرد: سپاه با تمام دولت‌ها به لحاظ وظیفه ذاتی خود تعاملی نزدیک دارد و کمک کننده دولت است.

وی در انتها گفت: در دولت سیزدهم نیز با توجه به ایجاد همدلی و هم افزایی حداکثری، این تعامل بیشتر می‌شود.