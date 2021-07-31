۶۸ درصد افراد واجد شرایط در آبدانان واکسینه شدند

سیروس مراد حاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون ۶ هزار و ۶۰۵ دوز واکسن کرونا در اختیار شهرستان قرار گرفته که تا به امروز چهار هزار و ۸۳۶ دوز در نوبت اول و یک هزار و ۷۶۹ نفر در دوز دوم واکسینه شده است.

وی اظهار داشت: از زمان واکسیناسیون فرهنگیان تاکنون نیز تعداد ۱۷۸ نفر در شهرستان برابر ویروس کرونا واکسینه شدند.

فرماندار آبدانان ادامه داد: باتوجه به تغییر وضعیت شهرستان از نارنجی به قرمز اقدامات بازدارنده برای کنترل این ویروس در دستور کار ستاد کرونا شهرستان قرار گرفته است.

مرادحاصلی اظهار داشت: باتوجه به شرایط قرمز شهرستان تمامی صنوف پرخطر سالن‌های ورزشی، تالارها آموزشگاه‌ها رانندگی، آرایشگاه‌ها و … پلمپ شدند.

رئیس ستاد کرونا شهرستان آبدانان گفت: جلسات ستاد کرونای شهرستان و قرارگاه شهید سلیمانی به صورت منظم در شهرستان برگزار می‌شود و آژیر خطر در سطح شهرها توسط شهرداری‌ها و در روستاها توسط دهیاری‌ها به صدا در آمده است.

وی عنوان کرد: برابر مصوبه ستاد کرونا شهرستان برگزاری مراسمات عروسی و عزا توسط نیروی انتظامی، دهیاران، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت و مسئولان خانه‌های بهداشت روستایی در سطح شهرستان جلوگیری می‌شود.

فرماندار آبدانان گفت: ورودی به آرامستان‌ها در روزهای پنج شنبه در شهرها توسط نیروی انتظامی و شهرداری‌ها و در روستاها توسط دهیاران مسدود می‌شوند.