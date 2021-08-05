امکانات مناسب برای اطفای حریق در شمال استان بوشهر مستقر شود

غلامرضا مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متعاقب اعلام آتش سوزی پنج شناور در خور گناوه، نیروهای امداد و آتش نشانی و مدیریت بحران به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بلافاصله از استان و واحدهای آتش نشانی شهرستان‌های هم‌جوار و منطقه بهره برداری نفت و گاز درخواست کمک برای اطفا حریق شد.

وی گفت: در بدو آتش سوزی با همکاری مردم، ملوانان و یگان‌های اعزامی طرح جداسازی شناورهای حادثه دیده و جلوگیری از سرایت آتش به سایر شناورها صورت گرفت و سپس عملیات اطفا حریق انجام شد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه تعداد پنج فروند شناور باری دچار آتش سوزی شد که از این تعداد چهار فروند حامل کالای ملوانی و تجاری و یک فروند خالی بود.

فرماندار گناوه یادآور شد: در این آتش سوزی چهار فروند شناور باری به طور کامل سوخت و یک فروند بالای ۵۰ درصد دچار سوختگی شده است.

وی بیان کرد: دریابانی، اداره بندر و دریانوردی گناوه، شهرداری گناوه، شهرداری بندر ریگ، واحدهای آتش نشانی امام حسن، بهره برداری نفت و گاز گچساران و گوره، شرکت مپنا و دهیارهای روستاهای اطراف، در مهار این آتش مشارکت داشتند.

فرماندار گناوه یادآور شد: درخواست داریم که ملوانان و کسانی که به عنوان نگهبان شناورها گماشته می‌شوند اطلاعات و آموزش‌های اولیه اطفا حریق را داشته باشند تا در لحظات اولیه بروز حادثه بتوانند از سرایت آتش به سایر شناورها جلوگیری کنند و همچنین امکانات اولیه مهار آتش در لنج‌ها فراهم شود تا در صورتی که مشکلی پیش آمد ملوانان بتوانند با سرعت عمل از سرایت آتش جلوگیری کنند.

مهرجو خاطرنشان کرد: ترافیک سنگین شناورهای در نوبت تخلیه بار نیز از موارد مهم در خور گناوه است که با توجه به شرایط آب و هوایی و قرار گرفتن مدت طولانی شناورها در نوبت تخلیه بار باید چاره اندیشی شود تا از تراکم و ترافیک ایجاد شده با توجه به محدودیت خور گناوه جلوگیری شود.

مهرجو ادامه داد: با توجه به بعد مسافت و سرعت سرایت آتش و و با توجه به اینکه شاهد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی هم هستیم درخواست می‌کنیم که امکانات اطفا حریق در شمال استان در حوزه خور مستقر شود.

وی گفت: علت این آتش سوزی در دست بررسی و میزان خسارت در دستور کار دارد.