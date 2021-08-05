«رسول برگی» رئیس شورای شهر تبریز شد/ ضرورت حاکم شدن عدالت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیف منتخبان شورای ششم شهر تبریز صبح امروز پنج شنبه در محل فرمانداری تبریز برگزار و ابتدا هیئت رئیسه سنی شورای ششم به ریاست محمدحسن اسوتچی به عنوان رئیس سنی و پرویز هادی و احد صادقی به عنوان دبیران سنی تشکیل شد.

محمد حسن اسوتچی در این آئین گفت: امیدوارم شورای ششم شرمنده مردم و شهر نباشد، عدالت شهری فعلاً در شورای ما قابل دفاع نیست.

این عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه امیدواریم شورای ششم بتواند اعتماد از دست رفته مردم را به دست بیاورد و شرمنده مردم نشویم، خطاب به فرماندار تبریز گفت: آرای نامزدهای انتخابات شورای شهر را به تفکیک صندوق‌ها اعلام کنید تا شبهات رفع شود. در دوره چهارم و پنجم این درخواست اجابت نشد.

انتخابات تبریز در صحت کامل و امنیت برگزار شد

فرماندار شهرستان تبریز نیز در آئین تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: شروع دوران ریاست جمهوری را تبریک می‌گوئیم امیدواریم دوران تغییر و تحولات باشد و دولت جدید در حل مشکلات مردم موفق باشند.

بهروز مهدوی ادامه داد: دوره‌های قبل انتخابات شورای شهر در شهرهای بزرگ به صورت مکانیزه برگزار می‌شد و این دوره الکترونیکی برگزار شد.

وی ابراز داشت: مسائلی همچون پیکربندی وزارت کشور و تأخیر در ارسال کارت‌های الکترونیک منجر شد در بعضی از مراکز اخذ رأی بصورت دستی برگزار شد. برخی کاندیداها که نتوانستند رأی مردم را جلب کنند، مجریان را متهم می‌کردند.

مهدوی ادامه داد: عده‌ای آرای دوره قبل خود را از ما می‌خواستند اما با مشارکت ۲۳ درصدی این ممکن نبود. عزیزی داشتیم دوره قبل ۹۶ هزار رأی آورده بود اما این دوره ۲۰ هزار رأی، بد اخلاقی‌ها و تخریب مجریان زیاد بود.

وی گفت: تشویق اذهان عمومی و اصحاب زر و زور تزویر می‌خواستند رأی را ابطال کنند. اراده خداوند این بود که صداقت مجریان انتخابات را نشان بدهند و انتخابات هر چند با تأخیر یک ماهه تأیید شد.

مهدوی ابراز داشت: تغییرات در بین نفرات ۱۳ و ۱۴ به دلیل اشتباه کاربر و صورتجلسه مجدد آرای مکانیزه بود که بعد انتخابات متوجه این اشکال شدیم و کسانی که اشتباه کرده بودند به دستگاه قضائی معرفی شدند. انتخابات در صحت کامل و امنیت برگزار شد.

وی گفت: ۹ اصل قانون اساسی مربوط به شوراها می‌باشد و این شورا از ارکان تصمیم گیری حساب می‌شوند.

برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت رئیسه شورا

در این جلسه حجت الاسلام رسول برگی به تنهایی کاندیدای ریاست شورای ششم شهر تبریز شد و با ۱۰ رأی موافق و سه رأی سفید به عنوان رئیس شورای ششم شهر تبریز در سال اول انتخاب شد.

همچنین غلامرضا احمدی به تنهایی کاندیدای نایب رئیس شورای ششم شهر تبریز در سال اول شد و با ۱۰ رأی موافق و ۳ رأی سفید به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شد.

همچنین احد صادقی نیز به عنوان دبیر اول شورای ششم شهر تبریز در سال اول شد و یاسین بجانی نیز به تنهایی کاندیدای دبیر دوم و سخنگوی شورای ششم شهر تبریز انتخاب شد.

همچنین محمد حسن استوتچی به عنوان خزانه دار شورای ششم شهر تبریز انتخاب شد.