اعضای جدید شورای شهر اهواز به فکر استخدام نیرو در شهرداری نباشند

نیسی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه انتخاب هیئت رئیسه ششمین دوره شورای شهر در محل سالن جلسات فرمانداری اهواز اظهار کرد: بعد از فراز و نشیب‌ها و بازشماری آرا امروز کار ششمین دوره شورای شهر اهواز آغاز شده است. به گزارش خبرنگار مهر ، جمال عالمیپیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه انتخاب هیئت رئیسه ششمین دوره شورای شهر در محل سالن جلسات فرمانداری اهواز اظهار کرد: بعد از فراز و نشیب‌ها و بازشماری آرا امروز کار ششمین دوره شورای شهر اهواز آغاز شده است.

عالمی نیسی با اشاره به اینکه شوراها مظاهر مشارکت مردم و برای تسهیل امور شهر هستند، ادامه داد: تغییر و تحولات در اعضای شورای شهر نشان می‌دهد که آیا مردم راضی هستند یا نه و یا اینکه عملکرد خوبی داشته‌اند.

وی خطاب به اعضای منتخب شورای شهر اهواز گفت: عدم دخالت در عزل و نصب‌ها یکی از توصیه‌های اصلی است؛ گرچه این کار در هیچ دوره‌ای از شورا رخ نداده ولی تلاش کنید تا حداقل دخالت‌ها را مگر برای اصلاح امور داشته باشید چون ظلم به مردم و نظام است که یک فرد بدون تعهد، تخصص و غیرامانت دار را به خاطر وابستگی منصوب کنید.

فرماندار اهواز با تأکید بر عدم جذب نیروی انسانی جدید توسط اعضای منتخب شورای شهر بیان کرد: شهرداری اهواز از نظر نیروی انسانی مثل بمب در حال انفجار است، از بس نیروی انسانی به صورت متراکم حضور دارند و ای کاش حداقل توانمند و فنی بودند ولی اغلب در قالب کارگر و نیروی خدماتی جذب شده‌اند؛ هرکسی فک و فامیل خود را جذب شهرداری کرده و حالا تمام درآمد شهرداری برای پرداخت حقوق هزینه می‌شود.

عالمی نیسی با تأکید بر لزوم عدم معرفی پیمانکار از سوی اعضای شورای شهر عنوان کرد: اعضا باید به دنبال تحقق درآمد پایدار برای شهرداری تلاش کنند چون شهر اهواز منابع بسیاری برای انجام این کار دارد؛ همچنین ایجاد بستر مناسب و مشوق برای انجام سرمایه گذاری نیز نباید فراموش شود.

وی خطاب به اعضای منتخب شورای شهر اضافه کرد: باید سرمایه گذاران را جذب کنید و از اتهام نترسید؛ جرأت داشته باشد و خیلی پاک به دنبال سرمایه گذاری در اهواز باشید چون شوراها و شهرداری اهواز تاکنون در جذب سرمایه گذار موفق نبودند و سرمایه گذاران ترسیده و در عین حال کارشکنی‌هایی می‌شود.

فرماندار اهواز با تأکید بر لزوم حل مشکل ورودی‌های شهر اهواز گفت: کلانشهر اهواز زشت‌ترین ورودی‌ها را دارد؛ ورودی همه کلانشهرها قشنگ و سرسبز است ولی ورودی‌های اهواز دستفروش و مانع دارد که چهره ناپسندی را به اهواز داده است؛ تمام توان من و شورای تأمین در خدمت شورای شهر قرار می‌گیرد تا اتفاقی جدید برای شهر اهواز رقم بخورد.

عالمی نیسی یادآور شد: با پایان مرداد ماه کم کم بر طبل بحث آب‌های سطحی کوبیده می‌شود و هرچند شورای شهر قبلی کارهایی را انجام داده ولی باز هم کافی نبوده و اعضای شورای شهر جدید باید آن را تداوم ببخشند.

وی با اشاره به لزوم محرومیت زدایی در حواشی شهر اهواز و جلوگیری از توسعه حاشیه شهر اهواز با کمبرند سبز تشریح کرد: یک سوم جمعیت اهواز حاشیه نشین و بعد از مشهد مقام دوم را دارد که متأسفانه در حال توسعه است؛ باید یک سری موانع فیزیکی ایجاد و یک حدی برای آن تعیین شود که از آن جمله می‌توان به کمربند سبز اهواز اشاره کرد.

فرماندار اهواز با اشاره به رایزنی و ارتباط خوب و مناسب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام برای جذب همکاری‌های بیشتر خطاب به اعضای جدید شورای شهر عنوان کرد: باید به دنبال جذب منابع از طریق ارتباطات باشید و به امید چندرغاز اعتبار شهرداری نباشید.

عالمی نیسی با اشاره به اینکه برای حل مشکل پسماند اهواز کار خوبی صورت گرفته ولی موضعی بوده و باید اساسی باشد، تأکید کرد: باید به دنبال احداث کارخانجاتی باشید که بتواند بحث پسماند را در شهر اهواز حل کند؛ همچنین برای جاده کمربندی اهواز به عنوان یکی از مشکلات شهر اقداماتی صورت گرفته ولی با تداوم پیگیری‌ها باید تلاش کند کنید تا مشکل ترافیک در ورودی‌های اهواز نداشته باشیم.

وی با اشاره به لزوم حل مشکل مناطق پهنه خطر اهواز اظهار کرد: چند نقطه داریم که منازل آنها در پهنه خطر هستند و با پیگیری تعدادی از خانواده‌ها به شهر رامین جابجا شدند ولی هنوز در مناطقی مثل حصیرآباد و منبع آب بالای یک هزار خانواده داریم.

فرماندار اهواز با تأکید بر لزوم تحقق توسعه متوازن در همه نقاط شهری ادامه داد: عدم توسعه متوازن در شهرها مشکلات اجتماعی و چه بسا امنیتی ایجاد می‌کند، بنابراین نباید به یک یا چند نقطه توجه بسیار و از نقاط دیگر غافل شد.

عالمی نیسی با اشاره به لزوم مبارزه با فساد نهادینه شده در شهرداری بیان کرد: چون رسالت دولت جدید هم مبارزه با فساد است، باید نسبت به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشید؛ البته در هر دوره‌ای این موضوع مبارزه همچنان ادامه دارد ولی باید با فساد نهادینه شده در شهرداری‌ها با انتخاب مدیرانی خوب، پاک و متعهد مقابله کرد.