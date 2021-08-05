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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۵۰

عضو شورای شهر اصفهان خبر داد؛

بررسی سوابق ۱۱ گزینه برای شهرداری اصفهان

بررسی سوابق ۱۱ گزینه برای شهرداری اصفهان

اصفهان – عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بررسی سوابق ۱۱ گزینه مورد نظر برای انتخاب شهردار اصفهان در دستور کار شورای شهر قرار دارد.

عباس حاج رسولی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به معرفی سرپرست شهرداری اصفهان در جلسه علنی امروز شورای شهر اصفهان اظهار کرد: علیرضا بوژ مهرانی به عنوان سرپرست شهرداری اصفهان انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه برای انتخاب شهردار نیز تاکنون پس از بررسی ۷۰ گزینه ۱۱ گزینه نهایی برای شهرداری اصفهان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: محمدعلی احمدی، مهدی جمالی نژاد، مرتضی حسام نژاد، کمال حیدری، محسن رنجبر، رسول سادات نژاد، علیرضا صلواتی، علیرضا قاری قرآن، علی قاسم زاده، محمود محمودزاده و رضا مختاری گزینه‌های پیشنهادی هستند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه برای انتخاب شهردار نگاه تخصصی در زمینه مدیریت شهری در اولویت قرار دارد، ابراز داشت: انتخاب فردی که چهره ملی داشته باشد و بتواند در سطح ملی برای اصفهان تأثیرگذار باشد از دیگر ویژگی‌های مورد نظر برای انتخاب شهردار اصفهان است.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان باید به فردی کاربلد و متخصص سپرده شود، اضافه کرد: تاکنون رزومه‌ای از افرادی که مورد نظر شورای شهر است دریافت نشده و همچنان در حال بررسی سوابق افراد هستیم، اما چنانچه نخبگان شهری شخصیتی را مد نظر دارند می‌توانند وی را به شورای شهر معرفی کنند.

گفتنی است، روز گذشته در اولین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان انتخابات هیئت رئیسه برگزار محمد نورصالحی به عنوان رئیس، ابوالفضل قربانی نایب رئیس، سید امیر سامع خزانه‌دار، فرزانه کلاهدوزان منشی اول، علی صالحی سخنگو و منشی دوم با اکثریت قاطع آرا انتخاب شدند.

کد مطلب 5274539

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    نظرات

    • بهزاد شاهسوندی IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به نظر بنده شهردار کلان شهر اصفهان باید دارای تخصص و سوابق اجرایی باشد اینجانب دکتر علیرضا قاری قرآن را گزینه مناسبی برای تصدی شهرداری اصفهان می دانم

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