مجموع بیماران بستری کرونا در سمنان به ۷۷۹۵ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی بعدازظهر یک‌شنبه در جلسه ستاد استانی کرونا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه مجموع بیماران بستری در بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای بروز و شیوع کرونا تاکنون به هفت هزار و ۷۹۵ نفر رسیده است، ابراز داشت: یکی از مواردی که می‌تواند روند ابتلاء به بیماری را کاهش دهد رعایت پروتکل‌های بهداشتی است که انتظار می‌رود مردم به این مهم تأکید بیشتری داشته باشند.

وی ضمن بیان اینکه از ابتدای بروز کرونا تاکنون بر اساس معیارهای تشخیصی آزمایشگاهی پی. سی. آر در مجموعه تحت پوشش دانشگاه ۳۳ هزار و ۵۱۸ مورد مثبت شناسایی‌شده است، افزود: با توجه به قرارگیری سمنان در ردیف شهرهای قرمز کرونا و همچنین در آستانه قرارگیری مراسم عزاداری سالار شهیدان می‌بایست اولویت‌ها بر حفظ سلامتی مردم باشد و کماکان افراد ریسک‌پذیر باید از حضور در تجمعات به‌طور جد پرهیز کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه خوشبختانه کل موارد بهبودی و ترخیص بیماران مبتلابه کووید ۱۹ از ابتدای بروز و شیوع بیماری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه به شش هزار و ۶۱۵ نفر رسیده است، افزود: باید گفت مجموعه دانشگاه حداکثر توان خود را در درمان بیماران کرونایی به کار بسته است اما مردم نیز می‌بایست بیش از گذشته با ماسک زدن و رعایت فاصله و پرهیز از حضور در تجمعات به کادر درمان کمک کنند.

دانایی بابیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته (از شانزدهم لغایت هفدهم مردادماه سال جاری) بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۱ بیمار مثبت جدید مبتلابه کووید -۱۹ در شهرستان تابعه دانشگاه و در مراکز درمانی بستری شدند، اضافه کرد: بدین ترتیب بیست‌وپنج هزار و ۷۲۳ بیمار نیز به‌صورت سرپایی مورد شناسایی قرار گرفتند.