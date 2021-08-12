به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی «الأخبار» مطلبی را در خصوص اختلافات میان عربستان سعودی و امارات منتشر کرده و در آن به کمرنگ‌تر شدن اهتمام ریاض به امارات پرداخته است.

بر اساس این گزارش، الاخبار در گزارش خود آورده است: پس از بروز تنش در روابط عربستان سعودی و امارات در نشست اخیر اوپک پلاس و انتشار گزارش‌هایی درباره تشدید اختلافات میان دو طرف، منابع خبری با دست‌یابی به اسنادی محرمانه فاش کردند که اهتمام ریاض به امارات در حال کم‌رنگ شدن است.

الاخبار با انتشار جزئیات مربوط به اسنادی محرمانه شامل دو پژوهش و چند سند نهادهای رسمی امارات، فاش کرد: جاده زمینی که اخیراً میان عربستان سعودی و عمان احداث شده است با نادیده گرفتن امارات، چشم‌اندازی برای هماهنگی‌های مسقط و ریاض ایجاد کرده است.

جاده زمینی که اخیراً میان عربستان و عمان احداث شده است با نادیده گرفتن امارات، چشم اندازی برای هماهنگی مسقط و ریاض ایجاد کرده است این روزنامه لبنانی ادامه داد: این جاده یک گزینه جایگزین به شمار می‌رود که باعث می‌شود در صورت بروز تنش با ابوظبی، عربستان از آن بهره بگیرد و از سوی دیگر، عمان را به عنوان یک مقصد گردشگری برای سعودی‌ها تثبیت می‌کند. در ادامه این گزارش آمده است: شاید چنین چیزی منجر به کمرنگ شدن اهمیت بندر «جبل علی» امارات و پررنگ‌تر شدن نقش بندر «الدقم» عمان و همچنین کاهش استفاده از مرز زمینی میان عربستان و امارات شود.

این روزنامه لبنانی در بخش دیگری از گزارش خود به مسأله گاز دریای سرخ پرداخته است و می‌نویسد: اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که اختلافاتی پنهان میان مصر و عربستان سعودی درباره استفاده از ذخایر دریای سرخ وجود دارد. در اینجا امارات، فضا برای اختلاف‌افکنی و تشدید اختلافات را مهیا می‌بیند و تلاش می‌کند تا اختلافات میان عربستان و مصر را تشدید کند. پس از آن، ابوظبی قصد دارد خود را به عنوان میانجی جلوه دهد.

طبق این گزارش، برآوردهایی اطلاعاتی نشان می‌دهد اگر حرکت رو به جلوی عربستان در طرح استخراج گاز از دریای سرخ به افزایش فروش گاز کشیده شود و بر توافق‌های امضاء‌شده میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز تأثیر بگذارد، ممکن است این گام موجب شود که این کشورها سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که هدف آن سرنگون کردن حکومت عربستان باشد. طبق اسناد موجود، عربستان سعودی برای بهره برداری از گاز دریای سرخ با مانع مواجه خواهد شد.