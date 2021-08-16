روسیه خواستار محاکمه اشرف غنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه خواستار محاکمه و دادگاهی شدن «اشرف غنی»؛ رئیس جمهور سابق افغانستان شد.

این موضع گیری روسیه از سوی «ضمیر کابلوف»، نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور افغانستان اعلام شده و این مقام روسی در این ارتباط گفت: اشرف غنی شایسته محاکمه شدن در برابر مردم افغانستان است، چون او به ننگین‌ترین شکل ممکن از کشورش فرار کرد.

به گفته این مقام روسی، غنی نه تنها افغانستان را ترک نکرد، بلکه فرار کرد.

کابلوف در ادامه درباره رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت: او کسی است که پیش از فرار، خطاب به مردم افغانستان ادعا کرد که آماده است تا آخرین لحظه فداکاری کند، اما اقدام ناگهانی او باعث ایجاد سوالاتی شده است. غنی افغانستان را به اشتباه اداره کرد و سرانجام فرار کرد و این تنها چیزی است که می‌توانم در مورد این فرد بگویم.

اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان روز گذشته در حالی که کابل هنوز در کنترل نیروهای دولتی قرار داشت، به صورت غیرمنتظره و اعلام نشده از افغانستان خارج شد.

پیشتر «نیکیتا ایشنکو»، دبیرمطبوعاتی سفارت روسیه در کابل گفته بود که اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان هنگام فرار تلاش داشت تا ۴ خودروی پر از پول را با خود از کشور خارج کند.

ایشنکو همچنین گفت: چهار خودروی پر از پول به فرودگاه کابل منتقل شد، آنها سعی کردند قسمت دیگر پول را به بالگرد برسانند، اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت و بخشی از آن در خط پرواز فرودگاه باقی ماند.

براساس گزارش‌ها، اشرف غنی در جریان فرار، بیشتر محافظان ویژه خود را مرخص می‌کند و به وزارت دفاع می‌فرستد سپس درخواست بالگرد می‌کند و برای فرار راهی فرودگاه می‌شود.