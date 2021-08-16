کرج - فرماندار کرج در اولین روز از طرح اضطراری تعطیلات پیک پنجم کرونا با حضور میدانی در خروجی شهر کرج به شهروندان توصیه کرد که از شهر خارج نشوند.
فرماندار کرج تصریح کرد: موج سهمگین کرونا دیگر به کسی فرصت نمیدهد که با عادی انگاری از تبعات این بیماری جان سالم به در ببرد و تمام اقدامات سختگیرانه برای حفاظت از جان مردم است.
قاسمپور تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان در این تعطیلات قصد سفر نداشته باشند چرا که تیمهای نظارتی و پلیس در میدان کار حضور دارند و تمامی مسافرانی که با پلاک غیر بومی قصد ورود به کرج را دارند بازگردانده و اجازه خارج شدن پلاکهای بومی را به خارج از شهر نمیدهیم.
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