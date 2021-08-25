به گزارش خبرنگار مهر، فروش مهدی قایدی ستاره دو سال اخیر استقلال بالاخره به سرانجام رسید تا تیمی که در دو فصل اخیر اغلب تاکتیک‌هایش بر پایه حرکات قایدی استوار بود، حالا به بازی بدون این بازیکن خو بگیرد.

محمد نوری پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: قایدی بازیکن بسیار قابلی است که جدایی‌اش از استقلال مایه تاسف است. اما در ۷۵ سال قدمت این باشگاه بازیکن مثل قایدی و حتی بزرگ‌تر از او زیاد آمده و رفته و استقلال تیمی نیست که به یک بازیکن متکی باشد. با این حال مایه تاسف است بازیکنی که تیم ما زحمت بارور شدن او را کشیده، حالا که به بهترین شرایط رسیده بازدهی‌اش برای تیم‌های خارجی باشد.

پیشکسوت آبی پوشان اظهار داشت: امروز می‌گویند بدهی استراماچونی در راه است، باشگاه برای خرید بازیکن پول ندارد و اگر قایدی فروش نمی رفت و پول آن به باشگاه نیاید، پنجره بسته می‌شود و هزار مشکل دیگر. خدا را شکر که امروز مهدی قایدی را داریم تا این مشکلات بر طرف شود! اما واقعاً اگر بازیکنی با این کیفیت نداشتیم باید چه کار می‌کردیم؟ آیا باشگاه استقلال با ۷۵ سال قدمت باید اعلام ورشکستگی می‌کرد؟

وی اضافه کرد: در اینکه فروش بازیکن در همه جای دنیا از شاخه‌های درآمدزایی است تردیدی نیست و من هم با چنین چیزی مخالف نیستم. اما چرا باشگاه ما باید برای پرداخت بدهی‌های خودش بازیکن بفروشد؟

نوری بیان داشت: مگر پرسپولیس در گذشته بدهی‌های کلان خارجی به امثال برانکو، کالدرون و خیلی‌های دیگر نداشت؟ آنها کدام ستاره شان را برای پرداخت بدهی فروختند؟ چرا پرسپولیس می‌تواند بدهی‌هایش را بدهد و تمام ضرب‌العجل ها را پشت سر بگذارد، اما این امکان برای استقلال نیست. چه تفاوتی بین دو باشگاه است؟ یا چه تفاوتی میان مدیران دو باشگاه است؟

عضو پیشین کمیته فنی استقلال اضافه کرد: قبلاً هم گفتند صیادمنش را می‌فروشند تا پول شفر را بدهند، هم صیاد منش فروخته شد و هم پول شفر پرداخت نشد تا پنجره استقلال بسته شود. ما خاطرات خوبی از این اتفاقات نداریم و برای همین بد بین هستیم. نه تنها پیشکسوتان، بلکه هواداران هم بد بین هستند.

مدافع اسبق آبی پوشان تصریح کرد: امروز که قایدی به فروش رفت، باشگاه باید تضمین بدهد بازیکنی با همین کیفیت جذب کند و جای خالی او در فصل آینده به چشم نیاید. همچنین در خصوص مبلغ فروش این بازیکن هم باید شفاف سازی صورت گیرد که چه مبلغی به باشگاه می‌رسد و این پول صرف چه مخارجی می‌شود. این حق هوادار استقلال است که از این موضوعات به ریز مطلع باشد.

پیشکسوت استقلال خاطر نشان ساخت: ما نباید از هواداران استفاده ابزاری کنیم و فقط جایی که نیاز به حمایت آنها داشته باشیم شعار دهیم و آنها را سرمایه و صاحبان اصلی باشگاه بدانیم، بلکه باید در سایر موارد هم به عقاید آنها احترام بگذاریم و با آنها روراست و شفاف باشیم. هواداران صاحبان واقعی باشگاه هستند نه تنها در حرف و شعار. اگر آنها خواسته‌ای دارند، باید به خواسته آنها احترام گذاشت.