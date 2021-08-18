به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عباسعلی گرزین بعدازظهر چهارشنبه در آیین عزاداری تاسوعای حسینی اظهار کرد: مهم ترین ویژگی حضرت عباس (ع) که در زیارت نامه ها از آن یاد شده مواسات بوده و مواسات یاری رساندن به دین، به امام معصوم و مومنان و تنها نگذاشتن دین و امام در هر لحظه و نیازی است.

وی از دیگر خصایص حضرت عباس (ع) به شجاعت، غیرت، جوانمردی و حمیت اشاره کرد و گفت: ایشان در هر صحنه و لحظه دین و امام را یاری کردند و بهترین برادر مواسات کننده بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: آخرین وارث آنها امام عصر (عج) است که رمز ظهورش را مواسات معرفی کرده است و فرمود اگر شیعیان ما در هر عهدی که بر ما بسته اند به اجتماع قلوب دست پیدا کنند ظهور ما به تاخیر نمی افتاد.

گرزین با بیان اینکه مواسات رمز ظهور امام زمان (عج) است، اضافه کرد: اگر مسلم بن عقیل زمان، رهبر حکیم، فرزانه، مدیر و مدبر ما نبودند یقیناً تا ۴۲ سال این نهضت و انقلاب با این همه دشمنی ها و کینه ورزی ها و خیانت ها پا بر جا نمی ماند.

وی افزود: اگر ایشان امر به مواسات، عزاداری مومنانه، رعایت مومنانه، به احیای نهضت مواسات کرده‌اند به خاطر این بود که نتیجه آن ظهور حضرت امام زمان (عج) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه نتیجه مواسات اجتماع قلوب و دل است، تاکید کرد: این نهضت امام حسین (ع) که تدبیر تکوینی ایشان بوده سبب شده تا مواسات در طول تاریخ روز به روز گسترده تر شود.

گرزین عنوان کرد: هم اکنون عباس ها و علی اکبر ها باید در طول تاریخ تکثیر یابند همان هایی که برای حفظ دفاع از حرم رفتند ولی برخی آنها را پول پرست نامیدند.

وی با اشاره به شیوع کرونا در کشور، گفت: بسیاری تلاش کردند که مجالس حسینی و عزاداری ها برگزار نشود اما به کوری چشم خائنان و بدخواهان، ملت سرفراز در دو سال اخیر که سخت ترین شرایط را تحمل کرد هم اکنون خود را با این شرایط تطبیق داده و نسخه جدید به میان آورده که با رعایت دستورالعمل ها مراسم را برگزار کنیم و این نشان می دهد که اسلام بن بست ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: اگر در آن زمان امام حسین (ع) ۷۲ یار داشت اما امروز هزاران هزار ۷۲ نفر یار برای حفظ انقلاب وجود دارد.