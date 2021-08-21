سقوط ۷ درصدی قیمت نفت خام در یک هفته / برنت ۶۵ دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت نفت خام در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) برای هفتمین جلسه متوالی افت کرد و با سقوط هفتگی بیش از ۷ درصدی به پایینترین سطح در ۳ ماه اخیر رسید.
وضع محدودیتهای قرنطینهای و ترافیکی جدید در بسیاری از کشورها به علت گسترش شیوع کرونای دلتا، چشمانداز تقاضای سوخت را تضعیف کرده است.
از سوی دیگر تقویت ارزش دلار و رسیدن آن به بالاترین سطح ۹ ماهه باعث شد تا تقاضای خرید نفت برای دارندگان ارزهای غیردلاری کاهش یابد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام بنچمارک بینالمللی برنت، ۲.۱۴ درصد سقوط کرد و به ۶۵.۰۳ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین آمریکا، ۲.۲۶ درصد سقوط کرد و به ۶۲.۲۵ دلار رسید.
ژاپن وضعیت اضطراری خود را گسترش داده و تعداد موارد ابتلای قطعی به کرونای دلتا در کرهجنوبی، مالزی، فیلیپین، ویتنام و تایلند، افزایش یافته است.
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