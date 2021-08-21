به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نقاط مختلف اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی به راهپیمایی مسالمت‌آمیز فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری حمله و اقدام به سرکوب آنها کردند. این راهپیمایی‌ها در محکومیت ادامه شهرک‌سازی و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین برگزار شد.

در همین ارتباط، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در درگیری‌های میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی دهها نفر به ضرب گلوله زخمی یا بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار خفگی شدند. کانون اصلی درگیری‌های منطقه کوه صبیح در جنوب نابلس بوده است.

این تحولات درحالی است که درگیری‌های مسلحانه چندی پیش در شهر جنین واقع در کرانه باختری که به دنبال آن ۴ جوان فلسطینی به شهادت رسیدند واکنش‌های گسترده گروه‌های مختلف را به دنبال داشت.

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که خون پاک شهدای جنین ضامن ادامه نبرد آزادسازی تا بیرون راندن کامل اشغالگران از سرزمین فلسطین خواهد بود.

قاسم تصریح کرد که مقاومت قهرمانانه جوانان فلسطینی در کرانه باختری با اشغالگران صهیونیست تنها با بیرون راندن نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست متوقف می‌شود. وی خواستار مشارکت گسترده در تشییع پیکر شهدای جنین و اعلام اعتصاب سراسری شد.

از سوی دیگر، طارق سلمی، سخنگوی جهاد اسلامی نیز ضمن تسلیت شهادت این ۴ جوان، تاکید کرد که خون پاک آنها شعله خیزشی خواهد بود که تنها با زوال و نابودی رژیم اشغالگر پایان می‌یابد.