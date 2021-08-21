به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: جهت رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه مجلس تا ساعت ۱۱.۱۰ متوقف می شود.
گفتنی است، جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸.۱۰ آغاز شده بود.
با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، مجلس از دقایقی پیش وارد تنفس نیم ساعته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: جهت رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه مجلس تا ساعت ۱۱.۱۰ متوقف می شود.
گفتنی است، جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸.۱۰ آغاز شده بود.
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