مقصران غرق شدن ۳برادر در سد آزادی باید به دستگاه قضائی معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعد از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و کارگروه اقتصادی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: حادثه غرق شدن سه برادر اهل ثلاث باباجانی یکی پس از دیگری برای نجات یکدیگر در سد آزادی شهرستان دالاهو قابل پذیرش نبوده و مقصرین این حادثه باید به دستگاه قضائی معرفی شوند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران استان کرمانشاه نباید اقداماتی انجام دهند که منجر به مشکلات اجتماعی همچون حادثه غرق شدن سه برادر در سد آزادی شود، افزود: سد باید دارای تابلوهای شنا ممنوع و نگهبان بوده و فنس‌کشی شده باشد، غرق شدن سه برادر یکی پس از دیگری بدون خبردار شدن نگهبان سد آزادی غیرقابل پذیرش است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پس از غرق شدن سه برادر در سد آزادی با آغاز جست و جو برای پیدا شدن اجساد توسط غواصان یک خودرو به همراه جنازه داخل آن کشف شده که آن هم بدون اطلاع نگهبان سد وارد آب شده است.

وی افزود: دولت جدید در حال روی کار آمدن بوده و مدیران فعلی نباید تا لحظه آخر دست از کار کشیده یا کم‌کاری کنند، تا لحظه تحویل دادن مسئولیت به مدیران جدید باید مسئولان فعلی وظیفه خود را در قبال مردم انجام دهند.

بازوند با تاکید بر لزوم خدمت‌گزاری مدیران فعلی به مردم تا آخرین لحظه گفت: مدیران باید پروژه‌های نیمه‌کاره را تعیین تکلیف کرده و سپس تحویل دولت سیزدهم بدهند.