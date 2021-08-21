  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۷:۰۰

استاندار کرمانشاه:

مقصران غرق شدن ۳برادر در سد آزادی باید به دستگاه قضائی معرفی شوند

مقصران غرق شدن ۳برادر در سد آزادی باید به دستگاه قضائی معرفی شوند

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: مقصران غرق شدن سه برادر و یک دستگاه خودرو با جسد داخل آن در سد آزادی شهرستان دالاهو باید به دستگاه قضائی معرفی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعد از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و کارگروه اقتصادی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: حادثه غرق شدن سه برادر اهل ثلاث باباجانی یکی پس از دیگری برای نجات یکدیگر در سد آزادی شهرستان دالاهو قابل پذیرش نبوده و مقصرین این حادثه باید به دستگاه قضائی معرفی شوند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران استان کرمانشاه نباید اقداماتی انجام دهند که منجر به مشکلات اجتماعی همچون حادثه غرق شدن سه برادر در سد آزادی شود، افزود: سد باید دارای تابلوهای شنا ممنوع و نگهبان بوده و فنس‌کشی شده باشد، غرق شدن سه برادر یکی پس از دیگری بدون خبردار شدن نگهبان سد آزادی غیرقابل پذیرش است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پس از غرق شدن سه برادر در سد آزادی با آغاز جست و جو برای پیدا شدن اجساد توسط غواصان یک خودرو به همراه جنازه داخل آن کشف شده که آن هم بدون اطلاع نگهبان سد وارد آب شده است.

وی افزود: دولت جدید در حال روی کار آمدن بوده و مدیران فعلی نباید تا لحظه آخر دست از کار کشیده یا کم‌کاری کنند، تا لحظه تحویل دادن مسئولیت به مدیران جدید باید مسئولان فعلی وظیفه خود را در قبال مردم انجام دهند.

بازوند با تاکید بر لزوم خدمت‌گزاری مدیران فعلی به مردم تا آخرین لحظه گفت: مدیران باید پروژه‌های نیمه‌کاره را تعیین تکلیف کرده و سپس تحویل دولت سیزدهم بدهند.

کد مطلب 5285710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شامبولی / توآباد IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خدایا چرا باید بخاطر بی مسولیتی یک عده خانواده ها داغدار شوند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها