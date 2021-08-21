مرز تجاری شلمچه پس از تعطیلات تاسوعا و عاشورا بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ سید هادی ادریس‌پور افزود: روزانه بین ۶۰ تا ۸۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از طریق مرز تجاری شلمچه تردد می‌کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بازرگانان ۲ کشور در مرز تجاری شلمچه مشغول فعالیت هستند، عمده کالاهای صادراتی به کشور عراق از شلمچه را مصالح ساختمانی، کلینکر، صیفی‌جات، مواد غذایی، مواد شیمیایی، معدنی و فولاد اعلام کرد.

ادریس‌پور با بیان اینکه مرز شلمچه برای تردد مسافر همچنان بسته است، گفت: با توجه به شرایط کرونایی مرز مسافری از سوی کشور عراق و ایران بسته است و تردد زائران عتبات عالیات از این مرز همچنان ممنوع و امکان‌پذیر نیست.

مرز بین‌المللی شلمچه در ۱۵ کیلومتری غرب خرمشهر و ۲۰ کیلومتری بصره عراق قرار دارد.