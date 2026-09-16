به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، رحیم کریمی در آئین بهرهبرداری از مجموعه سردخانه، کنسانتره، سالن سورت و مزرعه پنل خورشیدی سمیرم با اشاره به جایگاه ویژه سمیرم در تولید محصولات باغی، اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از باغ تا سفره، مهمترین راهبرد برای افزایش درآمد باغداران و کاهش ریسکهای اقتصادی است.
نماینده مردم سمیرم افزود: افتتاح این مجموعه چندمنظوره که ترکیبی از سردخانه، صنایع فرآوری کنسانتره و سورتینگ مدرن است، نقش مؤثری در کاهش ضایعات محصولات و مدیریت عرضه به بازار خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به استفاده از انرژیهای نو در این پروژه، تصریح کرد: بهرهبرداری از مزرعه پنل خورشیدی در این سایت، الگویی موفق از بهرهوری انرژی و پایداری زیستمحیطی در صنایع تبدیلی است.
کریمی با تأکید بر لزوم توسعه این زیرساختها برای ایجاد اشتغال پایدار، خاطرنشان کرد: مجلس و دستگاههای اجرایی از طرحهایی که منجر به ایجاد ارزشافزوده برای تولیدات بومی و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی میشود، با تمام توان حمایت خواهند کرد.
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