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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۵۸

اوج‌گیری دوباره فوتی‌های ناشی از کرونا؛

۹ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه به ثبت رسید

۹ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه به ثبت رسید

کرمانشاه- ۹ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه طی ۲۴ ساعت گذشته به ثبت رسید و مجموع جانباختگان کرونا در استان از ۲ هزار و ۸۹ نفر گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۱۷ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۴۷۳ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون یک هزار و ۱۷۶ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۹ نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۲ هزار و ۸۹ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۳ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۲۱۲ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5285814

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